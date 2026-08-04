6 лет за решеткой за оправдание россиян получила женщина в Харьковской области

52-летняя жительница села Русская Лозовая Харьковского района в Facebook распространяла антиукраинские нарративы и оправдывала вооруженную агрессию россиян, сообщает областная прокуратура.

Российскую пропаганду жительница Харьковщины регулярно распространяла на протяжении 2023-2024 годов на своей странице в Facebook. Она писала о «внутреннем гражданском конфликте» и обвиняла украинских военных в обстрелах Донбасса. В своих комментариях сепаратистка писала, что «Украины уже давно нет» и оправдывала действия россиян.

На суде обвиняемая подтвердила свою причастность к преступлению. Приговор она ожидала под стражей.

Суд признал ее виновной в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.