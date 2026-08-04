Live

6 лет за решеткой за оправдание россиян получила женщина в Харьковской области

Происшествия 19:55   04.08.2026
Оксана Якушко
6 лет за решеткой за оправдание россиян получила женщина в Харьковской области

52-летняя жительница села Русская Лозовая Харьковского района в Facebook распространяла антиукраинские нарративы и оправдывала вооруженную агрессию россиян, сообщает областная прокуратура.

Российскую пропаганду жительница Харьковщины регулярно распространяла на протяжении 2023-2024 годов на своей странице в Facebook. Она писала о «внутреннем гражданском конфликте» и обвиняла украинских военных в обстрелах Донбасса. В своих комментариях сепаратистка писала, что «Украины уже давно нет» и оправдывала действия россиян.

На суде обвиняемая подтвердила свою причастность к преступлению. Приговор она ожидала под стражей.

Суд признал ее виновной в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Читайте также: Бешенство у летучей мыши: карантин ввели в одном из районов Харькова

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Прорыв РФ в приграничье Харьковщины: враг продвинулся вглубь — DeepState
Прорыв РФ в приграничье Харьковщины: враг продвинулся вглубь — DeepState
04.08.2026, 16:45
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
03.08.2026, 17:56
Новости Харькова — главное 4 августа: обстрелы, новые правила из-за FPV
Новости Харькова — главное 4 августа: обстрелы, новые правила из-за FPV
04.08.2026, 21:24
Пять домов на месте руин: каким будет новый микрорайон на Северной Салтовке 📹
Пять домов на месте руин: каким будет новый микрорайон на Северной Салтовке 📹
03.08.2026, 18:06
Защита от FPV и «Шахедов»: что уже делают в Харькове, сообщил Терехов
Защита от FPV и «Шахедов»: что уже делают в Харькове, сообщил Терехов
04.08.2026, 12:08
Изменения из-за FPV: водители коммунального транспорта теперь ездят с рациями
Изменения из-за FPV: водители коммунального транспорта теперь ездят с рациями
04.08.2026, 12:29

Новости по теме:

04.08.2026
Обворовал человека, не имевшего рук, – получил 5 лет за решеткой
31.07.2026
Нападал на женщин в огородах и на улицах Лозовой: суд вынес приговор рецидивисту
31.07.2026
Собирал взрывчатки для терактов в центре Харькова: приговор лаборанту вуза
31.07.2026
В Харькове избили и ограбили ребенка: нарушителя задержали – прокуратура
31.07.2026
Члену ЭКОПФЛ на Харьковщине вручили подозрение: что «потеряла» в декларации


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «6 лет за решеткой за оправдание россиян получила женщина в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 19:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летняя жительница села Русская Лозовая в Facebook распространяла антиукраинские нарративы и оправдывала вооруженную агрессию россиян, сообщает областная прокуратура.".