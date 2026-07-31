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Члену ЭКОПФЛ на Харьковщине вручили подозрение: что «потеряла» в декларации

Общество 12:09   31.07.2026
Виктория Яковенко
Члену ЭКОПФЛ на Харьковщине вручили подозрение: что «потеряла» в декларации

Правоохранители разоблачили члена экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФЛ) одной из городских больниц на Харьковщине, которая, по данным следствия, предоставила недостоверные сведения в ежегодную декларацию за 2025 год.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: в марте во время представления сведений фигурантка скрыла данные о своем муже — также члене ЭКОПФЛ. В результате «без внимания» оказался целый перечень его имущества — недвижимость, транспорт и сбережения.

«В частности, в декларации не было указано жилой дом и гараж, два автомобиля марки «Lexus GX 460», а также более 365 тыс. грн его заработной платы и почти 20 тыс. долларов наличными. Даже подавая исправленную декларацию, фигурантка снова скрыла эти данные», — установили правоохранители.

По подсчетам прокуратуры, общая сумма скрытых активов превышает 2,5 млн гривен.

Женщине сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УКУ), добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ранее в облпрокуратуре сообщили, что задержали в Харькове группу людей, они, вероятно, занимались оформлением фейковой инвалидности. Это позволяло получить военнообязанным отсрочку от мобилизации. По версии следствия, схему организовали невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель и оператор компьютерного набора областного медучреждения, также в деле был гражданский.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 12:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили члена экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОПФЛ) одной из городских больниц на Харьковщине".