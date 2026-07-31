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Очередной удар по почтовому терминалу в пригороде нанесли россияне

Происшествия 07:16   31.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Очередной удар по почтовому терминалу в пригороде нанесли россияне

Утром 31 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне в очередной раз атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. 

Вероятно, речь идет о почтовом терминале Новой почте в Коротиче. Около 05:20 мониторинговые ТГ-каналы писали о «Шахедах», которые летят на поселок.

Вскоре начальник ХОВА проинформировал о «прилете» по терминалу.

«Произошло возгорание грузового автомобиля. Профильные службы ликвидируют последствия вражеской атаки», – добавил Синегубов.

Напомним, последний раз россияне обстреливали Коротич вечером 27 июля. Прилетело по терминалу почтового отделения – начался пожар на площади 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

До этого серьезная атака на почтовый терминал была 19 июля – тогда начальник ХОВА информировал об ударе по Коротичу. Сразу было известно о погибших и большом количестве пострадавших. Из-за опасности временно перекрывали Киевскую трассу — от Песочина до Люботина. Вскоре стало известно, что враг трижды попал по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала Новой почты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Тогда в результате удара погибли четверо людей, еще 20 – ранены, 12 из них госпитализированы. Утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из пострадавших умер в больнице – таким образом количество жертв возросло до пяти.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 07:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 31 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне в очередной раз атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. ".