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Количество жертв из-за удара по Новой почте возросло: раненый умер в больнице

Происшествия 10:20   23.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Количество жертв из-за удара по Новой почте возросло: раненый умер в больнице Фото: Новая почта / Telegram

Утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из пострадавших из-за удара по Коротичу умер в больнице. Речь идет о «прилете» по «Новой почте» 19 июля. Таким образом, количество погибших в результате российской атаки возросло до пяти. 

«Все это время наши врачи боролись за жизнь 68-летнего мужчины. Но его ранения оказались слишком тяжелыми», – написал Синегубов.

Напомним, об ударе по пригороду Харькова начальник ХОВА проинформировал в 12:00 19 июля. Сразу было известно о погибших и большом количестве пострадавших. Из-за опасности временно перекрывали Киевскую трассу — от Песочина до Люботина. Вскоре стало известно, что враг трижды попал по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала Новой почты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Тогда в результате удара погибли четверо людей, еще 20 – ранены, 12 из них госпитализированы. На следующий день, 20 июля, Руслан Врагов, руководитель больницы, куда госпитализировали пострадавших после удара по терминалу Новой почты в пригороде Харькова, рассказал «Суспільному» о состоянии людей. По его словам, в больнице оставались 11 пострадавших. Двое из них находились в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Состояние остальных оценивали как «стабильное».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 10:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Таким образом, количество погибших в результате российской атаки возросло до пяти. ".