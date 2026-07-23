«Побеждают» с помощью ИИ: фейковые видео с Харьковщины показала РФ – ISW

Россияне заявили об оккупации Графского и Артельного в Харьковской области и даже показали видео, где оккупанты якобы поднимают триколоры в населенных пунктах. Однако в Институте изучения войны (ISW) считают, что правды в них – мало.

Так эксперты проанализировали видео с поднятыми флагами, которые оккупанты опубликовали якобы из Графского. И установили, что оно, вероятно, сгенерировано искусственным интеллектом.

«Российские войска все чаще публикуют подозрительные видеозаписи, чтобы распространять заявления о масштабных российских наступлениях с информацией», – отметили аналитики.

Также оккупанты писали о захвате Артельного, но эти данные в ISW не подтвердили, но и не опровергли.