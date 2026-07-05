«Буферная зона» на Харьковщине: в ISW оценили реальные намерения Путина

Создание так называемой «буферной зоны» в Харьковской и Сумской областях является абсолютно недостижимой целью для оккупантов, а сами заявления Кремля о «защите приграничья» — лишь ширма для оправдания затяжной войны и захвата новых украинских территорий, считает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 3 июля в ходе встречи с Путиным командующий российской группировкой «Север» Евгений Никифоров заявил о создании «буферной зоны» в Харьковской и Сумской областях для «обеспечения безопасности», хотя в то же время признал, что армия РФ пытается защититься от украинских ударов вглубь своей территории. В ответ на это Путин потребовал от военных продвигаться дальше на север Харьковщины и Сумщины, а Дмитрий Медведев позже добавил к этому списку еще и Днепропетровскую область.

В ISW подчеркивают, что заявления Путина ложно связывают украинские удары с продвижением РФ, ведь дальнобойные дроны и ракеты ВСУ все равно будут доставать цели в России, и никакая наземная зона от этого не защитит. Истинные мотивы Кремля стали понятны сразу после слов диктатора о том, что территории Украины, где он хочет создать эту зону, являются «исторически российскими, российской землей». Это полностью подрывает идею о том, что наступление на Харьковщину направлено исключительно на защиту приграничных районов РФ.

«ISW ранее оценивал, что так называемая „буферная зона“ является расплывчатой и недостижимой целью для российских войск, темпы продвижения которых снижаются, пока существует независимая Украина, способная воевать. Заявления Путина 3 июля снова подтверждают его намерение захватить значительную часть украинских территорий за пределами Донецка и Луганска», — говорится в публикации.

Эксперты констатируют, что Путин использует дальнобойные удары Украины как удобное оправдание для продолжения наступательных операций на передовой и роста стоимости войны для российского общества. Кроме того, глава Кремля активно критикует Европу за поддержку Украины, пытаясь запугать западных партнеров, заставить их прекратить финансирование украинских инноваций в сфере беспилотников и ракет и склонить Украину к капитуляции.

Путин использовал встречу 3 июля с российскими командирами, чтобы просигнализировать о своей приверженности продолжению войны в Украине, подытожили в ISW.

Как сообщала МГ «Объектив», американский Институт изучения войны (ISW) также писал, что Путин использовал инсценированную встречу с несколькими командирами 3 июля, чтобы сделать значительно преувеличенные заявления о российском продвижении, которые не соответствуют реалиям на поле боя. На этом мероприятии звучали в частности доклады о якобы захвате населенных пунктов в районе Волчанска и Боровой на Харьковщине.