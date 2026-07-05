Путину доложили о «захвате» сел в районах Волчанска и Боровой — анализ ISW

Путин использовал инсценированную встречу с несколькими командирами 3 июля, чтобы сделать значительно преувеличенные заявления о российском продвижении, которые не соответствуют реалиям на поле боя, констатировал американский Институт изучения войны (ISW). На этом мероприятии звучали в частности доклады о якобы захвате населенных пунктов в районе Волчанска и Боровой на Харьковщине.

Так, командующий российской группировкой «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров заявил о якобы захвате в июне ряда сел к северо-востоку от Харькова — Лосевки, Украинского, Земляного Яра и Охримовки.

В то же время начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что войска РФ якобы захватили населенные пункты Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка к юго-востоку от Боровой. Минобороны РФ даже опубликовало видео с поднятием флагов в этих селах. Однако эксперты ISW подчеркивают, что на данный момент не готовы подтвердить аутентичность этих кадров.

«Внешний вид видеозаписи и относительное время ее публикации согласуются с более широкой схемой распространения российскими источниками материалов, включая, вероятно, измененные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео, для манипуляций в информационных целях», — констатируют аналитики.

По подсчетам ISW, озвученные Путиным цифры о якобы захвате 133 населенных пунктов и 3000 кв. км в Украине с начала 2026 года сфабрикованы и как минимум вдвое превышают реальные данные с поля боя, которые удалось верифицировать аналитикам (около 64 населенных пунктов с учетом тех, куда враг проник лишь частично).

Что касается оперативной обстановки, то, по оценкам ISW, 3 и 4 июля армия РФ не достигла прогресса на севере Харьковской области и в районе Боровой, тогда как украинские войска контратаковали вблизи Копанок и Новосергеевки. На Купянском направлении зафиксирована недавняя попытка инфильтрации оккупантов. Геолокационные кадры от 4 июля подтверждают, что украинские военные атаковали российские группы, просочившиеся в здания в центре Купянска.