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Путину доложили о «захвате» сел в районах Волчанска и Боровой — анализ ISW

Фронт 08:16   05.07.2026
Елена Нагорная
Путину доложили о «захвате» сел в районах Волчанска и Боровой — анализ ISW

Путин использовал инсценированную встречу с несколькими командирами 3 июля, чтобы сделать значительно преувеличенные заявления о российском продвижении, которые не соответствуют реалиям на поле боя, констатировал американский Институт изучения войны (ISW). На этом мероприятии звучали в частности доклады о якобы захвате населенных пунктов в районе Волчанска и Боровой на Харьковщине.

Так, командующий российской группировкой «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров заявил о якобы захвате в июне ряда сел к северо-востоку от Харькова — Лосевки, Украинского, Земляного Яра и Охримовки.

В то же время начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что войска РФ якобы захватили населенные пункты Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка к юго-востоку от Боровой. Минобороны РФ даже опубликовало видео с поднятием флагов в этих селах. Однако эксперты ISW подчеркивают, что на данный момент не готовы подтвердить аутентичность этих кадров.

«Внешний вид видеозаписи и относительное время ее публикации согласуются с более широкой схемой распространения российскими источниками материалов, включая, вероятно, измененные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео, для манипуляций в информационных целях», — констатируют аналитики.

По подсчетам ISW, озвученные Путиным цифры о якобы захвате 133 населенных пунктов и 3000 кв. км в Украине с начала 2026 года сфабрикованы и как минимум вдвое превышают реальные данные с поля боя, которые удалось верифицировать аналитикам (около 64 населенных пунктов с учетом тех, куда враг проник лишь частично).

Что касается оперативной обстановки, то, по оценкам ISW, 3 и 4 июля армия РФ не достигла прогресса на севере Харьковской области и в районе Боровой, тогда как украинские войска контратаковали вблизи Копанок и Новосергеевки. На Купянском направлении зафиксирована недавняя попытка инфильтрации оккупантов. Геолокационные кадры от 4 июля подтверждают, что украинские военные атаковали российские группы, просочившиеся в здания в центре Купянска.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 08:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин использовал встречу с несколькими командирами 3 июля, чтобы сделать преувеличенные заявления о российском продвижении, которые не соответствуют реалиям на поле боя.".