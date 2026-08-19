Утром россияне атаковали многоэтажку на Салтовке

Утром 19 августа россияне обстреляли Харьков около 08:50.

Мэр Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по многоэтажке в Салтовком районе. Предварительно, оккупанты выпустили по городу БпЛА типа «Молния».

Отметим, тревога на Харьковщине звучала с 07:53. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили: на востоке региона зафиксированы российские БпЛА. После чего беспилотники начали двигаться на область с севера, а около 08:30 россияне выпустили КАБы.

Ближе к 9:00 мониторинговые ТГ-каналы предупреждали об ударном беспилотнике, который летел в сторону Салтовки.