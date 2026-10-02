Трижды за вечер по Харькову ударили FPV: в прокуратуре показали последствия

О последствиях ударов FPV-дронов в Киевском районе рассказали утром 2 октября в Харьковской облпрокуратуре.

Первый удар по городу зафиксировали накануне, 1 октября, около 18:15. Тогда БпЛА ударил по дереву, установили в прокуратуре.

Еще один удар был уже в 21:50 – тогда FPV-дрон упал на ступеньки возле магазина.

«Еще один удар произошел ориентировочно в 22:05. Беспилотник попал в кровлю административного здания учебного заведения. При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.