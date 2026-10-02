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Трижды за вечер по Харькову ударили FPV: в прокуратуре показали последствия

Происшествия 09:43   02.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трижды за вечер по Харькову ударили FPV: в прокуратуре показали последствия

О последствиях ударов FPV-дронов в Киевском районе рассказали утром 2 октября в Харьковской облпрокуратуре.

Первый удар по городу зафиксировали накануне, 1 октября, около 18:15. Тогда БпЛА ударил по дереву, установили в прокуратуре.

Последствия обстрелов Харькова 2 октября

Еще один удар был уже в 21:50 – тогда FPV-дрон упал на ступеньки возле магазина.

Последствия обстрелов Харькова 2 октября

«Еще один удар произошел ориентировочно в 22:05. Беспилотник попал в кровлю административного здания учебного заведения. При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ударов FPV-дронов в Киевском районе рассказали утром 2 октября в Харьковской облпрокуратуре.".