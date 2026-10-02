Новости Харькова — главное 2 октября: как прошла ночь
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
08:42
В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев
Почти все атаки зафиксировали на севере от Харькова. На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 штурмов врага в районе Лимана, Волчанска, Чайковки, Малой Волчьей и Радьковки. На Купянском – россияне пытались прорваться один раз около Новоосиново.
07:35
Что летело ночью на Харьков и область
Ночью россияне атаковали Харьковщину КАБами и беспилотниками. Так в 01:43 на регион враг выпустил авиабомбы, писали в Воздушных силах ВСУ.
Повторные пуски КАБов зафиксировали в 03:00. После чего мониторинговые ТГ-каналы начали фиксировать ударные БпЛА в разных частях области. В основном, они не долетали до целей, а просто пропадали с радаров.
Информации о «прилетах» и взрывах в Харькове не было. По состоянию на 07:35 в Харькове и области без новых угроз.