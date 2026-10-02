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Новости Харькова — главное 2 октября: как прошла ночь

Общество 08:42   02.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 2 октября: как прошла ночь

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

08:42

В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев

Почти все атаки зафиксировали на севере от Харькова. На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 штурмов врага в районе Лимана, Волчанска, Чайковки, Малой Волчьей и Радьковки. На Купянском – россияне пытались прорваться один раз около Новоосиново.

07:35

Что летело ночью на Харьков и область

Ночью россияне атаковали Харьковщину КАБами и беспилотниками. Так в 01:43 на регион враг выпустил авиабомбы, писали в Воздушных силах ВСУ.

Повторные пуски КАБов зафиксировали в 03:00. После чего мониторинговые ТГ-каналы начали фиксировать ударные БпЛА в разных частях области. В основном, они не долетали до целей, а просто пропадали с радаров.

Информации о «прилетах» и взрывах в Харькове не было. По состоянию на 07:35 в Харькове и области  без новых угроз.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 08:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».".