Новости Харькова — главное 2 октября: как прошла ночь

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

08:42

В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев

Почти все атаки зафиксировали на севере от Харькова. На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 штурмов врага в районе Лимана, Волчанска, Чайковки, Малой Волчьей и Радьковки. На Купянском – россияне пытались прорваться один раз около Новоосиново.

07:35

Что летело ночью на Харьков и область

Ночью россияне атаковали Харьковщину КАБами и беспилотниками. Так в 01:43 на регион враг выпустил авиабомбы, писали в Воздушных силах ВСУ.

Повторные пуски КАБов зафиксировали в 03:00. После чего мониторинговые ТГ-каналы начали фиксировать ударные БпЛА в разных частях области. В основном, они не долетали до целей, а просто пропадали с радаров.

Информации о «прилетах» и взрывах в Харькове не было. По состоянию на 07:35 в Харькове и области без новых угроз.