Сегодня 25 сентября 2026: какой праздник и день в истории

25 сентября – День внешкольного образования в Украине. В этот день в 1066 году в Англии произошло сражение при Стамфорд-Бридже. В 1555-м протестантство приобрело официальный статус религии. В 1789-м в США приняли первые десять поправок к конституции, которые известны как «Билль о правах». В 1909-м в Париже открылась первая авиационная выставка в Большом дворце. В 1983-м произошел «Большой побег» из тюрьмы Мэйз в Великобритании. В 1992-м открыли канал, соединивший Черное и Северное моря (сквозь систему рек). В 2020-м произошла авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом, в которой погибли военные летчики и курсанты ХНУВС им. Кожедуба.

Праздники и памятные даты 25 сентября

25 сентября в Украине – День внешкольного образования.

В мире – Всемирный день фармацевта и Всемирный день тренеров.

Также сегодня: Всемирный день легких, День математических рассказов, День одного замечательного музыкального хита, Всемирный день мечты, День комиксов, Международный день осведомленности об атаксии (это нарушение координации движений и равновесия).

25 сентября в истории

25 сентября 1066 года в Англии произошло сражение при Стамфорд-Бридже. В нем английское войско отразило вторжение викингов, а уже через несколько дней не нашло сил выгнать еще и норманнов. Подробнее.

25 сентября 1555 года в Германии протестантство приобрело официальный статус религии. Это было прописано в условиях Аугсбургского мира между протестантскими князьями страны и императором Карлом V Габсбургом. Подробнее.

25 сентября 1789 года Конгресс США поддержал первые десять поправок к конституции. Они известны как «Билль о правах». Подробнее.

25 сентября 1909 года в Париже открылась первая авиационная выставка в Большом дворце. Главным экспонатом стал самолет «Blériot XI», на котором Луи Блерио тремя месяцами ранее первым перелетел через Ла-Манш.

Авиационные аппараты в Париже уже демонстрировали за год до того, но не отдельно, а в рамках автосалона. Уже через год разных разработок в этой области хватило на отдельную выставку. Она собрала 380 участников. Демонстрировали, конечно, не только самолеты, история которых к тому времени только начиналась. Были представлены аэростаты, а также всевозможные двигатели. Мероприятие прошло успешно – и впоследствии его решили сделать ежегодным. От этой выставки ведет свою историю один из самых престижных мировых авиасалонов – Парижский, который сейчас известен как салон Ле-Бурже.

25 сентября 1983 года произошел побег из тюрьмы Мэйз в Великобритании, известный как «Большой побег». Подробнее.

25 сентября 1992 года после более чем 30 лет строительства открыли канал Рейн-Майн-Дунай. Подробнее.

25 сентября 2020 года произошла авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом. Подробнее.

Церковный праздник 25 сентября

25 сентября чтят память преподобной Евфросинии Александрийской. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 сентября будет ясный день, то хорошая погода установится надолго.

Если слышен гром – осень будет теплой.

Ливень в этот день – к затяжной зиме.

Что нельзя делать 25 сентября

Нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ссориться.