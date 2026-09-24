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Новости Харькова — главное 24 сентября: проблемы с электроснабжением

Происшествия 08:20   24.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 24 сентября: проблемы с электроснабжением Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:20

Где на Харьковщине шли бои, рассказал Генштаб

В утренне сводке 24 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток противник пытался прорваться на Харьковщине 14 раз.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз около Терновой, Старицы, Волчанска, Малой Волчьей, Озерного и Обуховки. На Купянском – ВСУ отбили три штурма врага в районе Куриловки, Новоосиново и  Ковшаровки.

07:50

Перебои со светом в Харькове: в мэрии предупреждают о проблемах из-за погоды

В пресс-службе мэрии объяснили: ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды.

«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения», – успокоили в горсовете.

Также в горсовете рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города. Ранее Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей также рассказал, какой будет погода в четверг, 24 сентября.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 08:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".