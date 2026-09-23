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В центре Харькова временно запретят парковать машины – где и когда

Транспорт 10:42   23.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В центре Харькова временно запретят парковать машины – где и когда

О том, что в центре Харькова временно запретят парковаться, рассказали утром 23 сентября в пресс-службе мэрии.

Так оставлять машины нельзя будет на улице Сумской на участке от улицы Жен Мироносиц до улицы Рымарской при движении в сторону площади Конституции. Запрет будет действовать до 24 сентября.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением работ по благоустройству города», – передают в пресс-службе мэрии.

Кроме того, до 26 сентября ограничена парковка транспорта на площади Конституции, на участке от переулка Мечникова до переулка Ярмарочного при движении в сторону проспекта Героев Харькова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 10:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в центре Харькова временно запретят парковаться, рассказали утром 23 сентября в пресс-службе мэрии.".