В центре Харькова временно запретят парковать машины – где и когда

О том, что в центре Харькова временно запретят парковаться, рассказали утром 23 сентября в пресс-службе мэрии.

Так оставлять машины нельзя будет на улице Сумской на участке от улицы Жен Мироносиц до улицы Рымарской при движении в сторону площади Конституции. Запрет будет действовать до 24 сентября.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением работ по благоустройству города», – передают в пресс-службе мэрии.

Кроме того, до 26 сентября ограничена парковка транспорта на площади Конституции, на участке от переулка Мечникова до переулка Ярмарочного при движении в сторону проспекта Героев Харькова.