Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории

16 сентября – День Лозовой. В этот день 681 года Вселенский собор признал еретиком и посмертно подверг анафеме Папу Римского Гонория I. В 1658-м гетман Выговский подписал Гадячский договор с Речью Посполитой. В 1810-м независимость провозгласила Мексика. В 1930-м Польское правительство начало пацификацию в Галичины. В 1975-м Папуа — Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии. В 1987-м подписали Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. В 1998-м в Париже состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари». В 2000-м исчез журналист Георгий Гонгадзе. В 2022-м Kraken заявил о форсировании Оскола и освобождении левобережной части Купянска. В 2024-м в Харькове начался масштабный лесной пожар, полностью уничтоживший остатки бора на Журавлевке.

Праздники и памятные даты 16 сентября

16 сентября в Украине – День города Лозовая в Харьковской области.

В мире – Международный день защиты озонового слоя.

Также сегодня: Международный день интервенционной кардиологии, День работающих родителей; Всемирный день барбера, Международный день идентификации, День Play-Doh (массы для лепки), Международный день науки, технологий и инноваций для Юга, стартует Европейская неделя мобильности.

16 сентября в истории

16 сентября 681 года Шестой Вселенский собор в Константинополе окончательно осудил за ересь папу Гонория I — спустя более 40 лет после его смерти. Папу подвергли анафеме из-за обвинений в поддержке монофелитства (еретического учения о том, что Иисус Христос, имея две природы – божественную и человеческую, – имел только одну волю).

Вселенский собор император Константин IV Погонат созвал именно для разрешения споров, возникших между христианами Востока и Запада из-за монофелитства. Церковные деятели заседали с 7 ноября 680 года. В течение года они, в частности, разбирали письма Гонория и других видных сторонников монофелитства. Решение подвергнуть анафеме папу было очень непростым для церкви, ведь подвергало сомнению непогрешимость Святого Престола. В конце концов посмертное осуждение Гонория действительно стало одним из главных аргументов в многовековой дискуссии о папской непогрешимости.

«Трудности возникли, когда после Великой Западной схизмы (раскола в церкви, когда одновременно существовало несколько Пап Римских – Ред.) начали сомневаться в папской непогрешимости. Протестантизм и галликанство совершили энергичные нападки на несчастного папу, и во время Ватиканского Собора (уже в XIX веке – Ред.) Гонорий фигурировал в каждой брошюре и каждой речи на церковные темы. Этот вопрос не только обсуждался в многочисленных монографиях, но рассматривался историками и теологами, а также известными полемиками», — отмечает Католическая энциклопедия.

16 сентября 1658 года гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор. Подробнее.

16 сентября 1810 года Мексика провозгласила независимость от Испании. Подробнее.

16 сентября 1930 года польское правительство начало пацификацию («умиротворение») украинцев в Восточной Галичине. Подробнее.

16 сентября 1975 года Папуа — Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии. Подробнее.

16 сентября 1987 года страны мира подписали один из самых действенных международных договоров – Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. Подробнее.

16 сентября 1998 года в Париже состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари» по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Подробнее.

<br />

16 сентября 2000 года живым в последний раз видели журналиста и основателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе. Подробнее.

16 сентября 2002 года началась активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения «Восстань, Украина!» Подробнее.

16 сентября 2022 года командир батальона «Азов» в составе спецподразделения ГУР «Kraken» Сергей Величко («Чили») заявил о форсировании реки Оскол и освобождении левобережной части Купянска.

16 сентября 2024 года начался масштабный лесной пожар в Харькове, полностью уничтоживший остатки бора на Журавлевке. Подробнее.

Церковный праздник 16 сентября

16 сентября христиане в Украине чтят память великомученицы Евфимии Всехвальной. Подробнее.

Народные приметы

Сухой и теплый день – к поздней зиме без сильных морозов.

Если в этот день гремит гром, то зима будет без снега.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться, злиться, завидовать и сплетничать.

Неудачный день для того, чтобы начинать новое дело.