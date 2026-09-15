Непогода в Харькове: падают деревья, коммунальщики работают в усиленном режиме

В СКП «Харьковзеленстрой» сообщают, что из-за сильного ливня в Харькове падают деревья и ломаются большие ветки.

«Наши бригады работают по вызовам по всему городу. По состоянию на 12:00 предприятие получило полдесятка обращений от горожан по поводу сломанных непогодой деревьев», — говорится в сообщении.

На местах работники распыляют поваленные стволы, убирают ветки из тротуаров и дорог. Там, где ветки застряли высоко в кронах, привлекают автовышки.

«Коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы быстро убрать последствия непогоды и обезопасить харьковчан», — отметили в КП.

Напомним, в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 15 сентября. По данным синоптиков, во вторник будет гроза, местами сильный дождь.