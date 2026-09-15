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Непогода в Харькове: падают деревья, коммунальщики работают в усиленном режиме

Общество 14:13   15.09.2026
Виктория Яковенко
Непогода в Харькове: падают деревья, коммунальщики работают в усиленном режиме Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В СКП «Харьковзеленстрой» сообщают, что из-за сильного ливня в Харькове падают деревья и ломаются большие ветки.

«Наши бригады работают по вызовам по всему городу. По состоянию на 12:00 предприятие получило полдесятка обращений от горожан по поводу сломанных непогодой деревьев», — говорится в сообщении.

На местах работники распыляют поваленные стволы, убирают ветки из тротуаров и дорог. Там, где ветки застряли высоко в кронах, привлекают автовышки.

«Коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы быстро убрать последствия непогоды и обезопасить харьковчан», — отметили в КП.

деревья падают в Харькове из-за непогоды
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
деревья падают в Харькове из-за непогоды
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
деревья падают в Харькове из-за непогоды
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 15 сентября. По данным синоптиков, во вторник будет гроза, местами сильный дождь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 14:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СКП «Харьковзеленстрой» сообщают, что из-за сильного ливня в Харькове падают деревья и ломаются большие ветки.".