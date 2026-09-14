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Мастер делал его почти год: под Харьковом появился гигантский башмак (видео)

Общество 21:11   14.09.2026
Елена Нагорная
Мастер делал его почти год: под Харьковом появился гигантский башмак (видео)

В экопарке под Харьковом уже начали готовиться к Балу хризантем и Фестивалю тыкв. На локациях устанавливают первые инсталляции и обустраивают фотозоны.

Одна из инсталляций уже привлекает внимание гостей — огромный металлический башмак. Мастер работал над детализацией почти год, чтобы придать объекту максимально реалистичный вид, рассказали в пресс-службе экопарка.

«Гигантский башмак — лишь одна из фотозон, которые мы готовим к нынешнему празднику. А в Сказочном лесу и других локациях парка уже появляются новые композиции, постепенно дополняющие осеннее оформление», — отметили в экопарке.

Организаторы добавили, что Бал хризантем — это традиция, которой уже 14 лет.

Напомним, 23 июня на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов отмечал, что из-за активизации российских атак с использованием FPV-дронов на Харьков и пригород рассматривается возможность эвакуации экопарка. Владелец экопарка Александр Фельдман в ответ заявил, что его детище продолжит работать.

Позже в экопарке заверили, что обеспечат все необходимые меры безопасности для гостей во время Бала хризантем и Фестиваля тыкв, которые стартуют 1 октября. Если обстановка не позволит харьковчанам прийти лично, все цветочные композиции и инсталляции обязательно будут показывать в соцсетях.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 21:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом уже начали готовиться к традиционному Балу хризантем и Фестивалю тыкв.".