Мастер делал его почти год: под Харьковом появился гигантский башмак (видео)

В экопарке под Харьковом уже начали готовиться к Балу хризантем и Фестивалю тыкв. На локациях устанавливают первые инсталляции и обустраивают фотозоны.

Одна из инсталляций уже привлекает внимание гостей — огромный металлический башмак. Мастер работал над детализацией почти год, чтобы придать объекту максимально реалистичный вид, рассказали в пресс-службе экопарка.

«Гигантский башмак — лишь одна из фотозон, которые мы готовим к нынешнему празднику. А в Сказочном лесу и других локациях парка уже появляются новые композиции, постепенно дополняющие осеннее оформление», — отметили в экопарке.

Организаторы добавили, что Бал хризантем — это традиция, которой уже 14 лет.

Напомним, 23 июня на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов отмечал, что из-за активизации российских атак с использованием FPV-дронов на Харьков и пригород рассматривается возможность эвакуации экопарка. Владелец экопарка Александр Фельдман в ответ заявил, что его детище продолжит работать.

Позже в экопарке заверили, что обеспечат все необходимые меры безопасности для гостей во время Бала хризантем и Фестиваля тыкв, которые стартуют 1 октября. Если обстановка не позволит харьковчанам прийти лично, все цветочные композиции и инсталляции обязательно будут показывать в соцсетях.