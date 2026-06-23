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«Будет только тяжелее»: Синегубов не исключил эвакуацию экопарка под Харьковом

Общество 15:12   23.06.2026
Елена Нагорная
«Будет только тяжелее»: Синегубов не исключил эвакуацию экопарка под Харьковом

Из-за активизации российских атак с использованием FPV-дронов на Харьков и пригород рассматривается возможность эвакуации экопарка, рассказал на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, ХОВА уже несколько раз была вынуждена останавливать массовые мероприятия, которые планировало руководство экопарка, поскольку скопление там людей представляет для них же прямую опасность.

«Там очень хорошие инициативы для детей, однако это прямая опасность, и враг об этом знает. Он знает, что там есть скопление людей, и могут быть провокации или прямые удары, как это уже неоднократно было. Поэтому мы коммуницируем с руководством и готовим к тому, что, возможно, будут проведены мероприятия по эвакуации этого учреждения. Потому что дальше там будет только тяжелее. То, что мы прогнозируем», — отметил Синегубов.

Напомним, 22 июня в областной прокуратуре сообщили «Суспільному», что в целом РФ применила FPV-дроны для нанесения ударов по Харькову более 20 раз. Только 21 и 22 июня было восемь попаданий в городе и его окрестностях. Зафиксировано четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову. Это разновидность FPV, которая управляется с помощью радиосигнала, но в случае потери связи с оператором способна выбирать цели для ударов в автоматическом режиме. Первый такой дрон прилетел по гаражному кооперативу 16 июня, третий и четвертый случаи были 21-го числа — в Салтовском и Киевском районах.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 15:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за активизации российских атак с использованием FPV-дронов на Харьков и пригород рассматривается возможность эвакуации экопарка.".