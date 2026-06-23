Люди загружены на 150%: почему часть харьковской окружной еще не открыли

Закрыть антидроновыми сетками проблемный отрезок харьковской кольцевой дороги планируют в течение недели, сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопросы корреспондентки МГ «Объектив».

«У нас есть, условно говоря, 100 человек, их там гораздо больше, работающих по этому направлению. Они все загружены на 150%. Поэтому мы, конечно, расставляем приоритеты там, где наиболее опасно. Там, где есть 100, условно говоря, FPV за сутки или там, где два FPV за неделю. Конечно, там, где логистике необходимо выполнить эти работы. Вот у нас последнее там, где подразделение ДССТ работало, на Великобурлукском направлении. И дальше там двигается перекрывать другие направления», — объяснил Синегубов.

На этой неделе приступили к окружной, продолжает он.

«Я думаю, что мы должны закрыть участок за неделю полностью. Дальше будем смотреть на динамику ударов врага по этому направлению. И, возможно, будем принимать решение об открытии этой дороги. Дальше будем, опять же, анализировать: Харьковское шоссе анализировать, Салтовское направление и все остальное. Обсудим это на Совете обороны области с нашими военными. И дальше примем решение», — подытожил начальник ХОВА.

Напомним, на брифинге 3 июня начальник ХОВА информировал, что сейчас есть два средства обороны – пассивный и активный. Пассивный – это антидроновые сетки, которые устанавливают в регионе. Однако, по его словам, на окружной есть определенный участок, который очень тяжело по тем или иным причинам технически закрыть.