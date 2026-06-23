Люди завантажені на 150%: чому частину харківської окружної ще не відкрили

Закрити антидроновими сітками проблемний відрізок харківської кільцевої дороги планують впродовж тижня, повідомив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ «Об’єктив».

«У нас є, умовно кажучи, 100 людей, їх там значно більше, які працюють по цьому напрямку. Вони всі завантажені на 150%. Тому ми, звичайно, розставляємо пріоритети там, де найбільш небезпечно. Там, де є 100, умовно кажучи, FPV на добу, чи там, де два FPV на тиждень. Звичайно, там, де логістиці найнеобхідніше виконати ці роботи. Ось у нас останнє там, де підрозділ ДССТ працював, на Великобурлуцькому напрямку. І далі там рухається перекривати інші напрямки», – пояснив Синєгубов.

Цього тижня приступили до окружної, продовжує він.

«Я думаю, що ми маємо закрити ділянку за тиждень повністю. Далі будемо дивитися на динаміку ударів ворога по цьому напрямку. І, можливо, будемо приймати рішення щодо відкриття дороги цієї. Далі будемо, знову ж таки, аналізувати: Харківське шосе аналізувати, Салтівський напрямок і все інше. Обговоримо це на Раді оборони області з нашими військовими. І далі ухвалимо рішення», – підсумував начальник ХОВА.

Нагадаємо, на брифінгу 3 червня начальник ХОВА інформував, що наразі є два засоби оборони – пасивний, активний. Пасивний – це антидронові сітки, які встановлюють у регіоні. Однак, за його словами, на окружній є певна ділянка, яку дуже важко з тих чи інших причин технічно закрити.