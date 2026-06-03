Коли відкриють частину харківської окружної та що там з’явиться – Синєгубов 📹

Впродовж 10 днів планують відкрити відрізок харківської кільцевої, який закривали через загрозу ворожих БпЛА. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ «Об’єктив» під час брифінгу.

«По-перше, є два засоби оборони – пасивний, активний. Пасивний – це ось ці сітки, які ми наразі встановлюємо. Це перший, найпримітивніший засіб пасивної оборони, який працює. Працює на всіх ділянках, і на Ізюмському, на Борівському, на Лозівському напрямках, на півночі нашої території, і, відповідно, там окружна. Є певна ділянка, яку дуже важко з тих чи інших причин технічно закрити. Я думаю, що до 10 днів, і ми це зробимо. І далі ми будемо відкривати цю ділянку, в тому числі для цивільних автомобілів, однак, знову ж таки, з’являться нові дорожні знаки. Там, де ми не рекомендуємо цивільному транспорту, все ж таки їздити», – сказав Синєгубов.

Бо, пояснює: сітки не врятують від «шахедів», а подекуди і від «ланцета».

«Подекуди у нас є факти пробивання сіток «молниями». Тому, все ж таки, ми будемо рекомендувати людям уникати певних маршрутів. Це напрямок на Дергачі, напрямок далі на північ, напрямок Циркуни-Липці, напрямок північної частини окружної дороги і далі», – уточнив начальник ХОВА.