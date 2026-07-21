Live

Антидронові сітки заходитимуть у Харків, ними також затягнуть АЗС – Синєгубов

Суспільство 20:34   21.07.2026
Олена Нагорна
Антидронові сітки заходитимуть у Харків, ними також затягнуть АЗС – Синєгубов Зображення, створене ШІ

Через систематичні російські атаки АЗС на Харківщині облаштовуватимуть антидроновими сітками та захисними спорудами, щоб убезпечити персонал та відвідувачів, розповів в етері “Суспільного” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми збирали днями представників автозаправних мереж, розробили певні заходи щодо захисту, пасивного захисту. Так, будемо затягувати антидроновими сітками, обставляти габіонами операторські, убезпечувати по максимуму і тих, хто там працює, і тих, хто там обслуговується. Такі зараз часи, іде війна, однак впораємося цими викликами так само», — запевнив Синєгубов.

За його словами, прифронтові території поки що залишаються надто небезпечними для відновлення або повноцінної роботи АЗС.

«Зараз потрібно там перш за все забезпечити цивільну логістику, пересування автодорогами. Там ми облаштовуємо антидронові сітки, вони вже будуть заходити на територію Харкова. Ми визначили Радою оборони області найбільш загрозливі ділянки, тому таку логістику будемо захищати», — пояснив голова ХОВА.

Нагадаємо, 11 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомляв, що в Харківській області пошкоджено або зруйновано 74 АЗС. Частина з них постраждала ще у 2022 році, навесні та влітку 2026-го — кілька десятків. 20 липня Синєгубов інформував, що питання захисту АЗС можуть розглянути на Раді оборони області.

Читайте також: Підтримка до зими: Литва передала Харківщині 22 тонни обладнання

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне за 21 липня: удари БпЛА по місту та Чугуївщині, фронт
Новини Харкова — головне за 21 липня: удари БпЛА по місту та Чугуївщині, фронт
21.07.2026, 21:53
Трагедія на водоймі під Харковом: потонула 11-річна дівчинка
Трагедія на водоймі під Харковом: потонула 11-річна дівчинка
21.07.2026, 18:30
У громаді на Харківщині може переховуватися окупант: звернення до жителів
У громаді на Харківщині може переховуватися окупант: звернення до жителів
21.07.2026, 12:41
Вирішив питання з ТЦК за 3000 доларів: у Харкові судитимуть експоліцейського
Вирішив питання з ТЦК за 3000 доларів: у Харкові судитимуть експоліцейського
21.07.2026, 19:03
Підтримка до зими: Литва передала Харківщині 22 тонни обладнання
Підтримка до зими: Литва передала Харківщині 22 тонни обладнання
21.07.2026, 19:24
Терехов зустрівся з послом Євросоюзу: яку допомогу обіцяють Харкову (фото)
Терехов зустрівся з послом Євросоюзу: яку допомогу обіцяють Харкову (фото)
21.07.2026, 18:03

Новини за темою:

21.07.2026
Під прицілом FPV: як евакуйовували жінок та дітей із Дергачівщини (відео)
21.07.2026
Синєгубов показав послу Євросоюзу медичні мегапроєкти (відео)
21.07.2026
Дощ можливий лише вночі: прогноз погоди по Харкову та області на 22 липня
21.07.2026
FPV атакують Дергачівщину: один із дронів вбив двох жінок у машині
21.07.2026
Підтримка до зими: Литва передала Харківщині 22 тонни обладнання


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Антидронові сітки заходитимуть у Харків, ними також затягнуть АЗС – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 20:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через систематичні російські атаки АЗС на Харківщині облаштовуватимуть антидроновими сітками та захисними спорудами, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".