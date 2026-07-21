Антидронові сітки заходитимуть у Харків, ними також затягнуть АЗС – Синєгубов

Через систематичні російські атаки АЗС на Харківщині облаштовуватимуть антидроновими сітками та захисними спорудами, щоб убезпечити персонал та відвідувачів, розповів в етері “Суспільного” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми збирали днями представників автозаправних мереж, розробили певні заходи щодо захисту, пасивного захисту. Так, будемо затягувати антидроновими сітками, обставляти габіонами операторські, убезпечувати по максимуму і тих, хто там працює, і тих, хто там обслуговується. Такі зараз часи, іде війна, однак впораємося цими викликами так само», — запевнив Синєгубов.

За його словами, прифронтові території поки що залишаються надто небезпечними для відновлення або повноцінної роботи АЗС.

«Зараз потрібно там перш за все забезпечити цивільну логістику, пересування автодорогами. Там ми облаштовуємо антидронові сітки, вони вже будуть заходити на територію Харкова. Ми визначили Радою оборони області найбільш загрозливі ділянки, тому таку логістику будемо захищати», — пояснив голова ХОВА.

Нагадаємо, 11 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Харківській області пошкоджено або зруйновано 74 АЗС. Частина з них постраждала ще у 2022 році, навесні та влітку 2026-го — кілька десятків. 20 липня Синєгубов інформував, що питання захисту АЗС можуть розглянути на Раді оборони області.