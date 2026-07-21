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Під прицілом FPV: як евакуйовували жінок та дітей із Дергачівщини (відео)

Події 21:44   21.07.2026
Олена Нагорна
Під прицілом FPV: як евакуйовували жінок та дітей із Дергачівщини (відео)

Поліцейські вивезли з небезпечної території Дергачівської громади Харківської області чотирьох мешканців: двох жінок, 16-річну дівчину та однорічного хлопчика. Під час руху евакуаційної автівки її спробував атакувати FPV-дрон.

«Попри небезпеку, поліцейські оперативно оцінили обстановку, змінили маршрут руху та безпечно завершили евакуацію. На щастя, ніхто не постраждав», – розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Усіх евакуйованих громадян благополучно доправили до координаційного центру у Харкові, де їм надали необхідну допомогу.

Поліція Харківщини вкотре закликає мешканців прифронтових населених пунктів не ризикувати життям та вчасно виїжджати до безпечніших районів. Подати заявку на евакуацію можна за номером 102.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, увечері 21 липня Дергачівську громаду Харківської області атакували два FPV. Один дрон поцілив в автівку в Руській Лозовій, убивши двох місцевих мешканок і поранивши водія. У Безруках FPV вдарив по території приватного домоволодіння — постраждав чоловік.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 21:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час руху евакуаційної автівки її спробував атакувати FPV-дрон.".