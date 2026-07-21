Синєгубов показав послу Євросоюзу медичні мегапроєкти (відео)

Подальшу співпрацю у реалізації проєктів із відновлення Харківщини, підтримки постраждалих громад та залучення міжнародної допомоги обговорили начальник ХОВА Олег Синєгубов та пані посол Євросоюзу в Україні Катарина Матернова.

Особливу увагу приділили реалізації ініціатив у галузі освіти, охорони здоров’я, розвитку критичної інфраструктури та створення безпечних умов для мешканців області, інформує пресслужба ХОВА.

Синєгубов показав Матерновій обласну клінічну лікарню.

«Щороку тут отримують допомогу понад 200 тисяч пацієнтів. Саме тому продовжуємо системно модернізувати лікарню, щоб люди мали доступ до якісної медицини за будь-яких умов. У закладі вже відновили головний корпус, провели капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення із сучасними КТ, МРТ та ангіографом. Цьогоріч плануємо завершити ремонт ще трьох відділень, а також реалізувати проєкт енергонезалежності лікарні — встановити сонячні панелі, щоб навіть під час тривалих знеструмлень медики могли безперебійно надавати допомогу», — зазначив Синєгубов.

Ознайомилися зокрема з перебігом будівництва першого в Україні підземного медичного комплексу «Ковчег», що на базі обласної клінічної лікарні. Відповідно до проєкту, комплекс матиме два підземні поверхи та зможе одночасно вмістити до 2 тисяч осіб. У разі масового надходження пацієнтів додаткові ліжко-місця розгортатимуть на підземному паркінгу — до кожного паркомісця буде підведено необхідні інженерні комунікації.

Також делегація відвідала відновлене реабілітаційне відділення. Тут із застосуванням сучасного обладнання надають допомогу пацієнтам після гострих порушень мозкового кровообігу та черепно-мозкових травм, а також людям після ортопедичних, неврологічних, кардіологічних і хірургічних захворювань, мінно-вибухових травм.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 21 липня мер Ігор Терехов та пані посол Євросоюзу в Україні Катарина Матернова обговорили розвиток харківського метро, ​​відновлення критичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону та подальшу децентралізацію систем життєзабезпечення.