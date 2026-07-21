Атака FPV: у Руській Лозовій російський дрон вбив двох жінок у машині

Увечері 21 липня військові РФ завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю в селі Руська Лозова Дергачівської громади. Внаслідок атаки загинули дві жінки.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Дрон влучив у легковик близько 18:50, коли той рухався місцевою дорогою. Обидві пасажирки отримали смертельні поранення, а водієві автівки вдалося вижити.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, електрички з Харкова до Дергачів не повернуться на маршрут щонайменше до 22 липня включно. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Раніше він інформував про припинення руху до Дергачів через бойові дії та пошкодження інфраструктури. Відновити планували після 20 липня.