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Пенсії жителів Харківщини на 18 грн менші, ніж у середньому по країні

Суспільство 13:39   21.07.2026
Вікторія Яковенко
Пенсії жителів Харківщини на 18 грн менші, ніж у середньому по країні

Середня пенсія в Україні становить наразі 7273 грн (близько 163$). Найбільші виплати в літніх людей з Києва, найменші — у західних регіонах. На Харківщині ж отримують трохи менше, ніж в середньому по країні. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».

“Кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 74396 осіб за другий квартал 2026 року. З початку року вона зменшилася вже на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік. Майже третина всіх пенсіонерів отримує виплату, більшу за середню по країні: 3,2 млн людей мають понад 7 тисяч гривень. З них півмільйона отримують понад 20 тисяч гривень. Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень”, – зазначили аналітики.

За їхніми даними, середня пенсія у Харківській області складає 7255 гривень. А ось у столиці літні люди в середньому отримують 9901 грн.

Пенсія на Тернопільщині становить 5657 грн — на 22% менше за середню.

пенсии на Харьковщине
Фото: «Опендатабот»

Зазначається, що кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн людей (28%). Їхня середня пенсія становить 7994 грн.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 13:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Середня пенсія в Україні становить наразі 7273 грн (близько 163$). Найбільші виплати в літніх людей з Києва, найменші — у західних регіонах.".