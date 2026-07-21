Пенсии жителей Харьковщины на 18 грн меньше, чем в среднем по стране

Средняя пенсия в Украине составляет сейчас 7273 грн (около 163$). Самые большие выплаты у пожилых людей из Киева, самые маленькие — в западных регионах. На Харьковщине получают немного меньше, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот».

«Количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 74396 человек за второй квартал 2026 года. Почти треть всех пенсионеров получает выплату больше средней по стране: 3,2 млн человек имеют более 7 тысяч гривен. Из них полмиллиона получают более 20 тысяч гривен. В то же время каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен”, — отметили аналитики.

По их данным, средняя пенсия в Харьковской области составляет 7255 грн. А вот в столице пожилые люди в среднем получают 9901 грн.

Пенсия в Тернопольской области составляет 5657 грн — на 22% меньше средней.

Отмечается, что каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн человек (28%). Их средняя пенсия составляет 7994 грн.