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Ливень с грозой и шквалами: прогноз погоды по Харькову и области на 21 июля

Погода 20:19   20.07.2026
Елена Нагорная
Ливень с грозой и шквалами: прогноз погоды по Харькову и области на 21 июля

Во вторник, 21 июля, ночью дождь будет идти на западе области, на востоке — без осадков. Днём ливни ожидаются по всей Харьковщине. Синоптики предупреждают о грозе, граде и шквалах.

В Харькове ночью термометры покажут 18–20 градусов, днем — 25–27, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 17–22 градуса, днем на западе области 22–27, на востоке — 27–32.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Ранее синоптики уже объявили штормовое предупреждение на 21 июля.

Как писала МГ «Объектив», по данным заместителя начальника отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита, на этой неделе в стране ожидается разная погода.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 20:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 21 июля, ночью дождь будет идти на западе области, на востоке — без осадков. Днём ливни ожидаются по всей Харьковщине. Синоптики предупреждают о грозе, граде и шквалах.".