Ливень с грозой и шквалами: прогноз погоды по Харькову и области на 21 июля
Во вторник, 21 июля, ночью дождь будет идти на западе области, на востоке — без осадков. Днём ливни ожидаются по всей Харьковщине. Синоптики предупреждают о грозе, граде и шквалах.
В Харькове ночью термометры покажут 18–20 градусов, днем — 25–27, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
По области ночная температура составит 17–22 градуса, днем на западе области 22–27, на востоке — 27–32.
Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
Ранее синоптики уже объявили штормовое предупреждение на 21 июля.
Как писала МГ «Объектив», по данным заместителя начальника отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита, на этой неделе в стране ожидается разная погода.