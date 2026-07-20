Красят и утепляют фасад: как восстанавливают дом на Леся Сердюка в Харькове
На улице Леся Сердюка, 16, в Харькове восстанавливают жилой дом, поврежденный в результате обстрелов.
На объекте уже выполнили значительный объем работ. В частности, демонтировали разрушенные конструкции, восстановили стены и перекрытия. Кроме того, специалисты утеплили подвальное помещение и техэтаж, заменили окна и восстановили инженерные сети в поврежденных квартирах, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета.
Проектом также предусмотрена комплексная термомодернизация дома, что позволит повысить его энергоэффективность и уменьшить потери тепла. Сейчас строители утепляют фасад и откосы, а также шпатлюют и красят стены. На сегодня выполнено около 90% этих работ.
Ознакомиться с концепцией восстановления дома можно по ссылке.
Как выглядела эта многоэтажка в мае — смотрите фото.