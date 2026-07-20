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Красят и утепляют фасад: как восстанавливают дом на Леся Сердюка в Харькове

Общество 21:12   20.07.2026
Елена Нагорная
Красят и утепляют фасад: как восстанавливают дом на Леся Сердюка в Харькове Фото: Харьковский горсовет

На улице Леся Сердюка, 16, в Харькове восстанавливают жилой дом, поврежденный в результате обстрелов.

На объекте уже выполнили значительный объем работ. В частности, демонтировали разрушенные конструкции, восстановили стены и перекрытия. Кроме того, специалисты утеплили подвальное помещение и техэтаж, заменили окна и восстановили инженерные сети в поврежденных квартирах, сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета.

Проектом также предусмотрена комплексная термомодернизация дома, что позволит повысить его энергоэффективность и уменьшить потери тепла. Сейчас строители утепляют фасад и откосы, а также шпатлюют и красят стены. На сегодня выполнено около 90% этих работ.

Ознакомиться с концепцией восстановления дома можно по ссылке.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Как выглядела эта многоэтажка в мае — смотрите фото.

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Автор: Елена Нагорная

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Красят и утепляют фасад: как восстанавливают дом на Леся Сердюка в Харькове
Красят и утепляют фасад: как восстанавливают дом на Леся Сердюка в Харькове
20.07.2026, 21:12

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 21:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Леся Сердюка, 16, в Харькове восстанавливают жилой дом, поврежденный в результате обстрелов.".