Новая Северная Салтовка за 35 млн евро: Терехов презентовал проект в Польше

Концепцию восстановления Северной Салтовки представил мэр Игорь Терехов на сайд-ивенте «Стойкие города Украины: от восстановления к устойчивому росту» в польском Гданьске.

Проект является примером нового подхода к восстановлению жилых районов, пострадавших в результате агрессии РФ, и предусматривает строительство пяти жилых секций на 237 квартир, интегрированных с подземным укрытием на 900 человек, информирует пресс-служба горсовета.

Также в комплексе планируется возведение социального жилья, детсада, коммерческих помещений и т.д.

Терехов подчеркнул: концепция базируется на создании единого безопасного пространства, где люди смогут жить, работать, получать необходимые услуги.

«Наша главная задача — сохранить громаду, не допустить выезда людей из этого района. Мы создаем универсальный прототип для других городов», — отметил мэр.

Ориентировочная стоимость пилотного проекта — 35 миллионов евро. Разработку документации планируют завершить до конца года, после чего город рассчитывает привлечь международных партнеров к его реализации.

Напомним, в 2024 году авторы 259 проектов из 53 стран боролись в международном конкурсе «Kharkiv Housing Challenge» по восстановлению Северной Салтовки. Жюри возглавлял британский архитектор Норман Фостер. Отобрали три лучших проекта, победила концепция «Исцеление Харькова: от руин до возрождения» (Великобритания), фокусирующаяся на укреплении зданий с помощью переработанных материалов местного производства, повышенной безопасности, доступности и теплоизоляции, а также расширении жилого пространства благодаря зимним садам и террасам.

В июне 2026 года мэр Игорь Терехов сообщил МГ «Объектив», что совместно с университетом городского хозяйства имени А. Н. Бекетова разрабатывают проект восстановления Северной Салтовки. Его финансирование осуществляется за счет «собственных средств» и грантов от правительства Германии. По словам мэра, этот проект полностью перекликается с предложениями, победившими в конкурсе «Kharkiv Housing Challenge», и ранее уже был презентован в Баку.