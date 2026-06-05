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Мэр о восстановлении Северной Салтовки: кто финансирует и работает над этим

Оригинально 16:10   05.06.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Мэр о восстановлении Северной Салтовки: кто финансирует и работает над этим Фото: ХГС

Что на данный момент известно о восстановлении Северной Салтовки, сообщил мэр Игорь Терехов.

«У нас уже есть сотрудничество с университетом городского хозяйства имени Бекетова. Мы разрабатываем общий проект по Северной Салтовке. И софинансирование его есть. Мы привлекли гранты правительства Германии, но и собственные средства тоже тратим», — отметил городской голова, передает корреспондент МГ «Объектив».

Терехов также ответил, как этот проект откликается с предложениями, которые победили в конкурсе по восстановлению Северной Салтовки.

«Полностью перекликается, но в рамках этого проекта есть отдельный проект. Мы его уже представили, когда я был в Баку. Он разработан международными архитекторами вместе с группой, которая сегодня работает над этим проектом. Это наши местные архитекторы, в том числе и бекетовцы», – объяснил мэр.

Напомним, авторы 259 проектов из 53 стран боролись в международном конкурсе «Kharkiv Housing Challenge» по восстановлению Северной Салтовки. Жюри конкурса возглавлял британский архитектор Норман Фостер, отобрали три лучших проекта. Победил проект «Исцеление Харькова: от руин до возрождения» (Великобритания), фокусирующийся на укреплении зданий с помощью переработанных материалов местного производства, повышенной безопасности, доступности и теплоизоляции, а также расширение жилого пространства благодаря зимним садам и террасам.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 16:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что на данный момент известно о восстановлении Северной Салтовки, сообщил мэр Игорь Терехов.".