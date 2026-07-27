Выехала из Волчанска, погибла в Харькове: подробности о жертве удара РФ

Российская «Бандероль», ударившая по Харькову утром в воскресенье 26 июля, забрала жизнь 40-летней сотрудницы благотворительной организации «Каритас» Яны Жерновской. О ней написали коллеги на странице фонда в Facebook.

«26 июля в результате ракетного удара погибла сотрудница «Каритаса Харьков» Яна Жерновская. Дом, в котором проживала ее семья, был полностью разрушен. Ранения также получил 10-летний сын Егор. Это уже не первое тяжелое испытание, выпавшее на долю семьи. В 2022 году из-за полномасштабной войны они были вынуждены покинуть родной Волчанск и начать новую жизнь в Харькове», — сообщили в организации.

Яна Жерновская была социальной работницей в проекте «V.I.T.A.L. – Инициатива телемедицинской помощи и поддержания жизнедеятельности».

«Она всегда была надежной опорой для команды и внимательной к каждому, кто обращался за помощью. Ее человечность, профессионализм и преданность своему делу навсегда останутся в нашей памяти», — написали коллеги.

Сегодня, 27 июля, в «Каритас Харьков» объявлен траур.

Напомним, от удара российского дрона-ракеты «Бандероль» по Харькову 26 июля погибла 40-летняя женщина, пострадали 16 человек. Харьковская областная прокуратура информировала, что в результате удара полностью разрушен один частный жилой дом и повреждено по меньшей мере 15.