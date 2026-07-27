Live

Удар «Бандеролями» по Балаклее: последствия, погиб мужчина (фото)

Происшествия 18:15   27.07.2026
Оксана Горун
Удар «Бандеролями» по Балаклее: последствия, погиб мужчина (фото)

59-летний мужчина стал жертвой российского обстрела в Балаклее Харьковской области 27 июля. Власть и силовики сообщили подробности.

Дополнено в 18:15. «Враг нанес удар посреди белого дня в населенном пункте Балаклея. Бил дроном-ракетой «Бандероль». Удар пришелся посреди улицы, в почти 100 метрах от автобуса, в котором было большое количество людей. К сожалению, от такого удара один человек погиб на месте. Еще восемь получили ранения, среди них четыре находятся в больнице. В настоящее время идет работа по ликвидации последствий», — сообщил последние подробности в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

17:39. «В результате обстрела погиб 59-летний мужчина, который находился в припаркованном автомобиле. Четыре женщины и двое мужчин получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

прилет в Балаклее 27 июля 2026 4

В Харьковской областной прокуратуре уточнили: для удара враг использовал ракету S8000 («Бандероль»).

Осколки ракеты Бандероль в Балаклее

В Балаклее — существенные разрушения. Удары пришлись по двум локациям, уточнил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов.

 

«Первый удар был нанесен по центральной части города, вблизи частного дома, второй — по территории гражданского предприятия в пригороде. В результате вражеской атаки повреждены три административных здания, аптека, четыре магазина, один объект сферы обслуживания и пять многоквартирных жилых домов», — перечислил он.

прилет в Балаклее 27 июля 2026 8
Фото: Виталий Карабанов

Читайте также: Боеприпас от БпЛА сдетонировал на крыше: мужчина пострадал на Харьковщине

Напомним, по данным Карабанова, от обстрела пострадали восемь человек.

прилет в Балаклее 27 июля 2026 9
Фото: Виталий Карабанов
прилет в Балаклее 27 июля 2026 7
Фото: Виталий Карабанов

прилет в Балаклее 27 июля 2026 6

прилет в Балаклее 27 июля 2026 5

прилет в Балаклее 27 июля 2026 4

прилет в Балаклее 27 июля 2026 3

прилет в Балаклее 27 июля 2026 2

прилет в Балаклее 27 июля 2026

Автор: Оксана Горун

Популярно

Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
27.07.2026, 15:24
Новости Харькова — главное 27.07: что с АЗС на Киевской трассе, яд для военных
Новости Харькова — главное 27.07: что с АЗС на Киевской трассе, яд для военных
27.07.2026, 18:51
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
27.07.2026, 12:38
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем «Ланцет» попал возле АЗС (фото)
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем «Ланцет» попал возле АЗС (фото)
27.07.2026, 17:05
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
26.07.2026, 12:43
На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ
На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ
27.07.2026, 13:40

Новости по теме:

27.07.2026
Есть положительные сдвиги — Синегубов про борьбу с «Бандеролями» (видео)
27.07.2026
Няня увезла мальчика в другую область: искали ребенка с Харьковщины
27.07.2026
ХарьковПрайд-2026 анонсировали ЛГБТ-активисты: будет марш и сбор для СОУ
27.07.2026
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
27.07.2026
Боеприпас от БпЛА сдетонировал на крыше: мужчина пострадал на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар «Бандеролями» по Балаклее: последствия, погиб мужчина (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 18:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летний мужчина стал жертвой российского обстрела в Балаклее Харьковской области 27 июля. Власть и силовики сообщили подробности.".