Удар «Бандеролями» по Балаклее: последствия, погиб мужчина (фото)

59-летний мужчина стал жертвой российского обстрела в Балаклее Харьковской области 27 июля. Власть и силовики сообщили подробности.

Дополнено в 18:15. «Враг нанес удар посреди белого дня в населенном пункте Балаклея. Бил дроном-ракетой «Бандероль». Удар пришелся посреди улицы, в почти 100 метрах от автобуса, в котором было большое количество людей. К сожалению, от такого удара один человек погиб на месте. Еще восемь получили ранения, среди них четыре находятся в больнице. В настоящее время идет работа по ликвидации последствий», — сообщил последние подробности в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

17:39. «В результате обстрела погиб 59-летний мужчина, который находился в припаркованном автомобиле. Четыре женщины и двое мужчин получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили: для удара враг использовал ракету S8000 («Бандероль»).

В Балаклее — существенные разрушения. Удары пришлись по двум локациям, уточнил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов.

«Первый удар был нанесен по центральной части города, вблизи частного дома, второй — по территории гражданского предприятия в пригороде. В результате вражеской атаки повреждены три административных здания, аптека, четыре магазина, один объект сферы обслуживания и пять многоквартирных жилых домов», — перечислил он.

Напомним, по данным Карабанова, от обстрела пострадали восемь человек.