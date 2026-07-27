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Няня увезла мальчика в другую область: искали ребенка с Харьковщины

Общество 16:42   27.07.2026
Виктория Яковенко
Няня увезла мальчика в другую область: искали ребенка с Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разыскали 6-летнего мальчика из Харьковской области, его вернули домой.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что к правоохранителям обратилась жительница Изюмщины и сообщила, что ее шестилетний внук пропал.

«Как выяснилось, 48-летняя няня, которая ухаживала за ребенком, взяла мальчика с собой в гости в Днепропетровскую область, не предупредив об этом бабушку», — установили правоохранители.

Местонахождение мальчика оперативно установили. Ребенка обнаружили в поселке Марьинка Самарского района.

Мальчика вернули родным. Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что 13 июля установили местонахождение ребенка, который накануне исчез в городе Изюм. Девушка находилась в гостях у своей знакомой.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали 6-летнего мальчика из Харьковской области, его вернули домой.".