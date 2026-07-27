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Няня повезла хлопчика в іншу область: шукали дитину з Харківщини

Суспільство 16:42   27.07.2026
Вікторія Яковенко
Няня повезла хлопчика в іншу область: шукали дитину з Харківщини Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці розшукали 6-річного хлопчика з Харківщини, його повернули додому.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини та повідомила, що її шестирічний онук зник.

«Як з’ясувалося, 48-річна няня, яка доглядала за дитиною, взяла хлопчика з собою в гості до Дніпропетровської області, не попередивши про це бабусю», – встановили правоохоронці.

Місцезнаходження хлопчика оперативно встановили. Дитину виявили у селищі Мар’їнка Самарського району.

Хлопчика повернули рідним. Жодних протиправних дій щодо хлопчика вчинено не було.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що 13 липня встановили місцеперебування дитини, яка напередодні зникла в місті Ізюм. Дівчина перебувала в гостях у своєї знайомої.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали 6-річного хлопчика з Харківщини, його повернули додому.".