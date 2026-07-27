На Харківщині хотіли вбити військових під час «благодійної вечірки» – СБУ

СБУ зірвала серію терактів на Харківщині. Слідство вважає, що двоє агентів ФСБ намагалися вбити декілька десятків українських військових, організувавши для них «благодійну» вечірку.

За даними СБУ, фігурантів ворог завербував дистанційно через телеграм-канали із пошуку «легких заробітків». Погодившись на співпрацю з агресором, вони спочатку виконували тестові завдання: робили фото- та відеофіксацію окремих об’єктів, а також підпалили авто СОУ.

«Згодом росіяни залучили агентів до спроби убити воїнів Сил оборони під час «благодійної» вечірки, яку насправді організували російські спецслужби. Щоб заманити українських військових на «тематичний захід» ці фігуранти зняли будинок за містом і розмістили запрошення на вечірку в низці телеграм-каналів. За задумом ворога, під час проведення заходу агенти мали підсипати у напої сильнодіючі речовини, вживання яких призводить до летальних наслідків. Встановлено, що відвідати вечірку погодилися декілька десятків осіб, більшість із яких є представниками Сил оборони», – встановило слідство.

Паралельно з цим фігуранти отримали завдання від куратора виготовити потужну бомбу із вибуховою частиною на 10 кг, додали в СБУ.

Відео: СБУ

Правоохоронці спрацювали на випередження і затримали одного з фігурантів, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій у своєму рюкзаку. Іншу ймовірну агентку, мешканку регіону, затримали в орендованому будинку, де вона синтезувала складові до бомби.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що підозрюють 25-річного чоловіка та 15-річну дівчину.

Під час обшуків у фігурантів вилучили складові до саморобних вибухових пристроїв, а також телефони із доказами. Їм повідомили про підозру в терористичному акті та незаконному поводженні зі зброєю.

Фігурантам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Якщо провину доведуть, їм загрожує довічне.