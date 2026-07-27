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Медики Харківщини отримали нагороди від Зеленського з нагоди свята

Суспільство 10:22   27.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Медики Харківщини отримали нагороди від Зеленського з нагоди свята Фото: Олег Синєгубов

Напередодні Дня медичних працівників президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам медицини Харківщини.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, з нагоди свята нагороди отримали:

  • Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено парамедиків та екстрених медичних техніків Куп’янського відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Павла Гончара, Романа Горбашова, Ігоря Калашнікова та Андрія Смолякова.
  • Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено екстреного медичного техніка Куп’янського відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Максима Гріду, лікаря відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитра Піддубного, парамедика Вовчанського відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергія Скнарьова, а також посмертно брата медичного відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Євгенія Юрка.
  • Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно директорці Міської клінічної лікарні №27 Ользі Ломакіній.
  • Звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» отримала старший парамедик Балаклійського відділення екстреної медичної допомоги Поліна Коваленко.

Нагадаємо, раніше День медичних працівників відзначали у третю неділю червня. Однак указом президента у 2023 році цю дату змінили та встановили нову – тепер професійне свято працівників медицини 27 липня.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 10:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні Дня медичних працівників президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам медицини Харківщини.".