Авто підірвалося на Харківщині: поранений керівник агропідприємства

Сьогодні, 24 липня, близько 10:40 під час руху польовою дорогою поблизу села Березівка автомобіль «Нива» наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Поранення отримав 44-річний керівник місцевого сільськогосподарського підприємства.

Як повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, у чоловіка – поранення верхніх і нижніх кінцівок, а також тулуба. Наразі йому надається медична допомога, потім постраждалого планують доправити до обласної клінічної лікарні.

Авто внаслідок вибуху повністю знищене.

Нагадаємо, троє чоловіків загинули на Харківщині через необережне поводження з боєприпасом. Про трагедію, що сталася в місті Златопіль, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції. За даними правоохоронців, вибух стався, коли троє жителів Златополя випивали біля автівки. Очевидці повідомили: один із чоловіків передав свою кофту іншому. Той виявив гранату в кишені. Далі через необережність хтось висмикнув запобіжну чеку – боєприпас спрацював. Усі троє загинули.