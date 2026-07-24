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Авто підірвалося на Харківщині: поранений керівник агропідприємства

Події 13:15   24.07.2026
Вікторія Яковенко
Авто підірвалося на Харківщині: поранений керівник агропідприємства

Сьогодні, 24 липня, близько 10:40 під час руху польовою дорогою поблизу села Березівка автомобіль «Нива» наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Поранення отримав 44-річний керівник місцевого сільськогосподарського підприємства.

Як повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, у чоловіка – поранення верхніх і нижніх кінцівок, а також тулуба. Наразі йому надається медична допомога, потім постраждалого планують доправити до обласної клінічної лікарні.

Авто внаслідок вибуху повністю знищене.

Нагадаємо, троє чоловіків загинули на Харківщині через необережне поводження з боєприпасом. Про трагедію, що сталася в місті Златопіль, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції. За даними правоохоронців, вибух стався, коли троє жителів Златополя випивали біля автівки. Очевидці повідомили: один із чоловіків передав свою кофту іншому. Той виявив гранату в кишені. Далі через необережність хтось висмикнув запобіжну чеку – боєприпас спрацював. Усі троє загинули.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 13:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 24 липня, близько 10:40 під час руху польовою дорогою поблизу села Березівка автомобіль «Нива» наїхав на невідомий вибуховий пристрій.".