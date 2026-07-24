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Загиблі на Київщині: ймовірно, атакували полігон під час виставки озброєння

Події 15:04   24.07.2026
Вікторія Яковенко
Загиблі на Київщині: ймовірно, атакували полігон під час виставки озброєння Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 24 липня, вдень армія РФ атакувала балістикою Київську область. Внаслідок “прильотів” є загиблі та постраждалі. Наразі перевіряють інформацію, що під ударом міг опинитися приватний полігон, де відбувалися заходи.

Доповнено о 15:04. Внаслідок ракетного удару по Київщині загинули 10 людей, ще близько 100 – постраждали, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

«За фактом цього воєнного злочину Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України. Водночас розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 ККУ щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки – вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку», – пише Кравченко.

Він зазначив: слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

14:49. “Дуже серйозний був удар по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння, там були наші знайомі. Це нехай офіційні повідомлення вже будуть потім. Скоріш за все, це було під конкретну подію. І, на жаль, маємо загиблих, руйнування і так далі”, – спершу повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції Валерій Боровик в етері “Апостроф”.

Відео: “Апостроф”

Також з’явилося коротке повідомлення від радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова (Флеша). Він запевнив, що з ним усе гаразд.

“Друзі дякую, зі мною все нормально. Команда жива”, – написав він.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на 14:00 було відомо про десятки постраждалих. Шестеро людей загинули.

“Продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей”, – зазначив Зеленський.

В Українській раді зброярів інформували, що стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

“Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Обставини удару встановлюють компетентні органи”, – йдеться у повідомленні.

Т. в. о. голови Київської ОВА Руслан Олійник написав, що попередньо, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі цю інформацію ретельно перевіряють.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 15:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 24 липня, вдень армія РФ атакувала балістикою Київську область. Внаслідок “прильотів” є загиблі та постраждалі.".