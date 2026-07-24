Авто перекинулося на дах у центрі Харкова (фото, відео)

24 липня у центрі Харкова, на вулиці Сумській, сталося ДТП із “перевертнем”.

Про це повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”. На місці вже працюють правоохоронці. Офіційної інформації від ГУ Нацполіції в Харківській області наразі немає.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася на Новоіванівському мосту 22 липня, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Попередньо встановлено, що 35-річний водій мотоцикла Yamaha наїхав на 64-річного пішохода. Після цього мотоцикл втратив керування та зіткнувся з електровелосипедом Kelb Bike. Унаслідок аварії пішохід загинув на місці. Водії мотоцикла та електровелосипеда отримали тілесні ушкодження. Обох шпиталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.