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Авто перекинулося на дах у центрі Харкова (фото, відео)

Події 12:21   24.07.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Авто перекинулося на дах у центрі Харкова (фото, відео)

24 липня у центрі Харкова, на вулиці Сумській, сталося ДТП із “перевертнем”.

Про це повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”. На місці вже працюють правоохоронці. Офіційної інформації від ГУ Нацполіції в Харківській області наразі немає.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася на Новоіванівському мосту 22 липня, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Попередньо встановлено, що 35-річний водій мотоцикла Yamaha наїхав на 64-річного пішохода. Після цього мотоцикл втратив керування та зіткнувся з електровелосипедом Kelb Bike. Унаслідок аварії пішохід загинув на місці. Водії мотоцикла та електровелосипеда отримали тілесні ушкодження. Обох шпиталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 12:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 липня у центрі Харкова, на вулиці Сумській, сталося ДТП із “перевертнем”.".