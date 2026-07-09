Понад 250 ДТП сталося на Харківщині у червні: найнебезпечніші дні назвала НПУ

На території Харківщини у червні сталося 257 аварій, із яких 71 – з потерпілими. Внаслідок ДТП шість людей загинули та 96 отримали травми, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Загалом за пів року в регіоні зареєстрували 1540 дорожньо-транспортних пригод, 305 з них – з потерпілими. Внаслідок аварій за цей період загинули 40 людей, 413 – травмовані, додали правоохоронці.

«Найбільше ДТП з потерпілими сталися з причини порушення швидкості руху та недотримання безпечного інтервалу. Значна кількість ДТП із загиблими та/або травмованими трапились в результаті зіткнення, перекидання та наїзду на перешкоду. Найбільша кількість ДТП з потерпілими було зареєстровано у неділю. Також високий рівень аварій із потерпілими спостерігається у суботу. Аварії із загиблими та/або травмованими відбувалися в період з 10 по 19 годину доби, а пік кількості таких аварій – з 17 по 19 години», – встановили у поліції.

Правоохоронці уточнюють: в порівнянні з минулим роком зменшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули вісім пішоходів, 41 – отримали травми.

«Протягом звітного періоду в Харківській області зафіксовано 37 ДТП за участю неповнолітніх, у яких загинула одна дитина та 48 травмовано», – додали у поліції.