Останню мешканку прикордонного села на Дергачівщині вбив FPV-дрон

Про трагедію, яка сталася напередодні близько 18:00 на Дергачівщині, розповів начальник МВА Вячеслав Задоренко.

За його інформацією, 57-річна мешканка села Токарівка Друга пішки йшла автодорогою між Прудянкою та Цупівкою. Тоді російський FPV-дрон прицільно вдарив по жінці. Внаслідок “прильоту” постраждала зазнала численних осколкових поранень. За її життя боролися медики, проте врятувати жінку не вдалося. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

“Загибла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні”, – уточнив Задоренко.