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Останню мешканку прикордонного села на Дергачівщині вбив FPV-дрон

Події 09:50   09.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Останню мешканку прикордонного села на Дергачівщині вбив FPV-дрон Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Про трагедію, яка сталася напередодні близько 18:00 на Дергачівщині, розповів начальник МВА Вячеслав Задоренко. 

За його інформацією, 57-річна мешканка села Токарівка Друга пішки йшла автодорогою між Прудянкою та Цупівкою. Тоді російський FPV-дрон прицільно вдарив по жінці. Внаслідок “прильоту” постраждала зазнала численних осколкових поранень. За її життя боролися медики, проте врятувати жінку не вдалося. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

“Загибла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні”, – уточнив Задоренко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 09:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про трагедію, яка сталася напередодні близько 18:00 на Дергачівщині, розповів начальник МВА Вячеслав Задоренко. ".