Пів сотні постраждалих за добу через удари РФ, двоє загиблих

Внаслідок обстрілів Харкова, а також дев’яти населених пунктів області загинули двоє людей, постраждали – 50, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинули чоловік і жінка приблизно 60 років; постраждали 44 людини, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка; у сел. Шевченкове постраждали чоловіки 48 і 56 років та 22-річна жінка; у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 42 і 52 років; на трасі між с. Гусинка та с. Просянка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у с. Цупівка Дергачівської громади загинула 57-річна жінка”, – передає начальник ХОВА.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

три ракети;

КАБ;

БпЛА типу “Ланцет”;

три БпЛА типу «Молния»;

вісім fpv-дронів;

23 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.