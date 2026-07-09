Пів сотні постраждалих за добу через удари РФ, двоє загиблих
Внаслідок обстрілів Харкова, а також дев’яти населених пунктів області загинули двоє людей, постраждали – 50, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків загинули чоловік і жінка приблизно 60 років; постраждали 44 людини, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка; у сел. Шевченкове постраждали чоловіки 48 і 56 років та 22-річна жінка; у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 42 і 52 років; на трасі між с. Гусинка та с. Просянка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у с. Цупівка Дергачівської громади загинула 57-річна жінка”, – передає начальник ХОВА.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- три ракети;
- КАБ;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- три БпЛА типу «Молния»;
- вісім fpv-дронів;
- 23 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.