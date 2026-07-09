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Пів сотні постраждалих за добу через удари РФ, двоє загиблих

Події 08:50   09.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пів сотні постраждалих за добу через удари РФ, двоє загиблих

Внаслідок обстрілів Харкова, а також дев’яти населених пунктів області загинули двоє людей, постраждали – 50, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків загинули чоловік і жінка приблизно 60 років; постраждали 44 людини, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка; у сел. Шевченкове постраждали чоловіки 48 і 56 років та 22-річна жінка; у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 42 і 52 років; на трасі між с. Гусинка та с. Просянка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у с. Цупівка Дергачівської громади загинула 57-річна жінка”, – передає начальник ХОВА.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • три ракети;
  • КАБ;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 23 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харкова, а також дев’яти населених пунктів області загинули двоє людей, постраждали – 50, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".