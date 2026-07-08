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“Малювали” фальшиві діагнози: чотирьох лікарів підозрюють на Харківщині – СБУ

Суспільство 14:30   08.07.2026
Вікторія Яковенко
“Малювали” фальшиві діагнози: чотирьох лікарів підозрюють на Харківщині – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили на Харківщині чергову схему ухилення від мобілізації. Цього разу, вважає слідство, військовозобов’язаним чоловікам “допомагали” посадовці медичних установ.

Фігуранти – завідуюча терапевтичним відділенням, лікар-невропатолог, лікар-офтальмолог та сімейний лікар, які працюють у трьох медустановах Харківського району, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Слідство встановило, що медики вступали у змову з чоловіками, які хотіли уникнути призову під приводом нібито поганого здоров’я.

“Протягом 2024 року лікарі систематично «малювали» ухилянтам неіснуючі діагнози серйозних захворювань та безпідставно направляли чоловіків на МСЕК для оформлення групи інвалідності. У подальшому ці псевдоінваліди знімалися з військового обліку за станом здоров’я та отримували можливість втечі за кордон”, – зазначили правоохоронці.

Насправді ж таких захворювань у цих чоловіків не було, а самі вони навіть не проходили відповідних медичних обстежень і стаціонарних лікувань, з’ясували в СБУ.

Медикам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

“Одній з фігуранток повідомлено про підозру заочно, оскільки вона переховується від правосуддя за кордоном”, – уточнили правоохоронці.

Слідчі дії тривають, в СБУ встановлюють інших службових осіб медустанов, які, ймовірно, причетні до протиправної схеми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 14:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині чергову схему ухилення від мобілізації. Цього разу, вважає слідство, військовозобов’язаним чоловікам “допомагали” посадовці медичних установ.".