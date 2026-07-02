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Іноземець у Харкові продавав ухилянтам «бронь» і змогу втекти до Європи

Події 11:16   02.07.2026
Оксана Якушко
Іноземець у Харкові продавав ухилянтам «бронь» і змогу втекти до Європи

55-річний мешканець Харкова – громадянин Азербайджану – організовував схему незаконного виїзду за кордон для ухилянтів під виглядом працевлаштування до державної установи.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У березні 2026 року ділок, що володіє точками з продажу хутряних виробів на ринку «Барабашово», почув розмову однієї з відвідувачок про проблеми її знайомого з отриманням відстрочки від військової служби. Він запропонував «допомогу», заявив, що має вплив на посадових осіб однієї з державних установ у Харкові та може організувати працевлаштування із бронюванням. При цьому наголошував, що виконувати трудові обов’язки не потрібно. У подальшому він обіцяв оформити закордонне відрядження до однієї з країн Європи «в один кінець».

Фігурант інструктував «замовника» та вимагав копії його документів для перевірки можливості реалізації схеми. За свої «послуги» просив $20 тисяч, які необхідно було передати заздалегідь для виготовлення документів.

14 квітня правоохоронці затримали іноземця одразу після отримання обумовленої суми коштів і повідомили йому про підозру d організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди для себе.

Справу розгляне Холодногірський районний суд м. Харкова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 11:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний мешканець Харкова – громадянин Азербайджану – організовував схему незаконного виїзду за кордон для ухилянтів під виглядом працевлаштування до державної установи.".