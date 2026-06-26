Сьогодні 26 червня 2026: яке свято та день в історії

26 червня в Україні – День кримськотатарського прапора. У цей день 1917 року американські війська прибули до Європи, щоб взяти участь у Першій світовій війні. У 4 році нашої ери імператор Октавіан Август усиновив майбутнього спадкоємця імперії – Тиберія. У 1941-му відбувся прославлений радянською пропагандою подвиг льотчика Миколи Гастелло. У 1945-му країни-засновниці підписали Статут ООН. У 1953-му в СРСР заарештували (за деякими даними – одразу ж і вбили) Лаврентія Берію. У 1977-му дав останній концерт Елвіс Преслі. А у 1996-му президент України Леонід Кучма видав указ про проведення референдуму щодо Конституції.

Свята та пам’ятні дати 26 червня

26 червня в Україні – День кримськотатарського прапора.

У світі – Міжнародний день на підтримку жертв катувань та Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і їхнім незаконним обігом.

Четверта п’ятниця червня – це Міжнародний день рожевого вина.

Також сьогодні: День косметолога, Всесвітній день холоду, День народження зубної щітки.

26 червня в історії

26 червня 4 року римський імператор Октавіан Август усиновив майбутнього спадкоємця імперії – Тиберія. Докладніше.

26 червня 1917 року перші американські експедиційні війська прибули до Європи, щоб взяти участь у Першій світовій війні на боці Антанти. 14 000 американських піхотинців висадилися у порту Сен-Назер у Франції. На той час війна вже тривала три роки, вона була надзвичайно важкою та кривавою. Попри значні втрати з усіх боків, радикально змінити баланс сил та перемогти не вдавалося нікому. У Росії, яка була однією з держав Антанти, вже відбулася Лютнева революція, імператор зрікся престолу, а влада перейшла до Тимчасового уряду. Невдоволення та революційні настрої поступово зростали й в інших країнах.

Сполучені Штати намагалися дотримуватися традиційної політики невтручання у європейські конфлікти, початки якої часто пов’язують із доктриною президента Джеймса Монро. Вони заявили про свій нейтралітет і навіть торгували з усіма сторонами конфлікту: як з країнами Антанти, так і з Німеччиною та її союзниками. Проте з кожним новим роком світової війни ігнорувати її навіть за океаном ставало дедалі важче, адже важливою її частиною стало морське протистояння.

Німеччина намагалася прорвати введену Великою Британією морську блокаду та застосовувала підводні човни. У 1915-му такий німецький підводний човен потопив пасажирський лайнер “Лузітанія”, який здійснював рейс з Нью-Йорка до Ліверпуля (серед загиблих було 128 громадян США). Після кількох трагедій, що сталися з вини німців із пасажирськими суднами, США домоглися від агресорів обіцянки припинити атаки на цивільний водний транспорт. І деякий час Німеччина дотримувалася цього. Але на початку 1917 року керівництво держави вирішило повернутися до необмеженої підводної війни, про що 31 січня 1917 року посол Німеччини в США повідомив держсекретаря, вручивши відповідну ноту. Уже 3 лютого президент Вудро Вільсон виступив перед Конгресом та оголосив про розрив дипломатичних відносин із Німеччиною. Про оголошення війни мова ще не йшла. Але далі напруга зростала різко: німці потопили кілька американських кораблів, англійці перехопили телеграму Німеччини мексиканському уряду, де німці підбурювали Мексику до війни зі США за Техас. Зрештою, 6 квітня 1917 року Конгрес США офіційно оголосив війну Німецькій імперії. Спершу вона йшла тільки на морі. Проте за кілька місяців до Європи почали прибувати сухопутні американські війська.

“Doughboys, як називали недосвідчені американські війська, були непідготовленими, погано екіпірованими та далеко не готовими до труднощів боїв на Західному фронті. Одним із перших обов’язків генерала США Джона Дж. Першинга як командувача американських експедиційних сил було створення тренувальних таборів у Франції та налагодження мереж зв’язку та постачання. Чотири місяці по тому, 21 жовтня, перші американські війська зайняли позиції на передовій, коли підрозділи Першої дивізії армії США були призначені до окопів союзників у секторі Люневіль поблизу Нансі, Франція. Кожен американський підрозділ був приєднаний до відповідного французького підрозділу. Через два дні капрал Роберт Брале з Шостої артилерії став першим американським солдатом, який зробив постріл у війні”, – пише проєкт History.

Американська військова допомога Англії та Франції, хоч і не одразу, але почала схиляти шальки терезів Першої світової війни на користь Антанти. У цій війні взяли участь понад 2 мільйони солдатів США, з них понад 50 тисяч загинули в бою.

26 червня 1941 року відбувся уславлений радянською пропагандою подвиг льотчика Миколи Гастелло. Докладніше.

26 червня 1945 року представники 50 держав підписали Статут Організації Об’єднаних Націй. Докладніше.

26 червня 1953 року заарештували (а за деякими даними – відразу й убили) одного з найвпливовіших керівників у СРСР тих часів – Лаврентія Берію. Докладніше.

26 червня 1977 року Елвіс Преслі дав свій останній концерт – в Індіанаполісі. Докладніше.

26 червня 1996 року Президент України Леонід Кучма видав указ “Про проведення всеукраїнського референдуму щодо ухвалення нової Конституції України”. Докладніше.

Церковне свято 26 червня

26 червня вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 26 червня спекотно, то в найближчі 40 днів буде посуха.

Якщо стоїть гарна погода, то такою вона й залишатиметься ще сім тижнів.

Якщо йде дощ, то літо буде мокрим.

Що не можна робити 26 червня

Не можна вінчатися.

Не можна ображати тварин.

Не можна просити гроші в борг.