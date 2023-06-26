Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії

26 червня відзначають День кримськотатарського прапора. Цього дня 1945 року країни-засновниці підписали Статут ООН. 1953-го в СРСР заарештували (за деякими даними – відразу ж і вбили) Лаврентія Берію. 1977-го дав останній концерт Елвіс. А 1996 року Президент України Кучма видав указ про проведення референдуму щодо Конституції.

Свята та пам’ятні дати 26 червня

26 червня в Україні – День кримськотатарського прапора. Це неофіційне свято. Його відзначають за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року.

Під егідою ООН проходять: Міжнародний день на підтримку жертв тортур та Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом.

26 червня в історії

26 червня 1941 року відбувся прославлений радянською пропагандою подвиг льотчика Миколи Гастелло.

У перші дні радянсько-німецької війни Гастелло направив свій підбитий бомбардувальник ДБ-3Ф у скупчення техніки противника. Ні він, ні екіпаж не катапультувалися. Усі четверо військових під час цього вогняного тарану загинули. Надалі Гастелло посмертно дали звання Героя Радянського Союзу. А пропаганда перетворила його на легенду. При цьому відомо щонайменше три випадки подібних таранів, які радянські льотчики здійснили лише в перший день війни, 22 червня. Але всіх героїв, які надалі йшли на подібне, у СРСР почали називати саме “гастелівцями”.

26 червня 1945 року представники 50 держав підписали Статут Організації Об’єднаних Націй.

Конференція створення нової міжнародної організації безпеки проходила з 25 квітня 1945 року. У ній задіяли представників 50 урядів та низки неурядових організацій. Їхнім головним завданням була розробка Статуту. Він почав діяти після того, як його ратифікували постійні члени Ради безпеки ООН (Франція, Китай, Велика Британія, США та СРСР) – 24 жовтня 1945 року. Перше засідання Генеральної Асамблеї ООН відбулося у січні 1946 року, у ньому на той час брала участь 51 країна.

26 червня 1953 року заарештували (а за деякими даними – одразу і вбили) одного з найвпливовіших керівників у СРСР тих часів – Лаврентія Берію.

Після смерті Сталіна у березні 1953 року Берія сконцентрував у руках значну владу. Він залишався головою НКВС, генеральним комісаром державної безпеки СРСР і став першим заступником голови Радміну СРСР. Щоб скинути Берію, його конкурент у боротьбі за лідерство у постсталінському Союзі Микита Хрущов заручився підтримкою більшості членів ЦК КПРС та високопосадовців. На 26 червня 1953 року він скликав засідання президії ЦК КПРС. Під час нього Хрущов звинуватив Берію в ревізіонізмі, антисоціалістичному підході. Після цього за спеціальним сигналом до приміщення увійшла група генералів на чолі з маршалом Жуковим. Саме вони заарештували Берію. Далі, за офіційною версією, над ним провели закритий суд і розстріляли у грудні 1953 року – за шпигунство та змову з метою захоплення влади. Однак існує інша версія, згідно з якою Берію вбив одразу в день арешту генерал Батицький. Оскільки документи суду над Берією досі не оприлюднені, дослідники сумніваються, що вони взагалі були – як і сам суд.

26 червня 1977 року Елвіс Преслі дав свій останній концерт – в Індіанаполісі.

Після цього повернувся до свого маєтку, де відпочивав перед новими гастролями, які мали розпочатися 17 серпня. Проте до гастролей він не дожив. Останній місяць життя короля рок-н-ролу проходив на тлі депресії через вихід книги його колишніх охоронців “Що трапилося, Елвіс?” У ній автори розповіли фанатам Елвіса про його справжнє життя – наркотики, агресивні витівки тощо. Втім, вважають, що смертельну дозу заспокійливого він все ж таки прийняв помилково. У ніч перед смертю він жваво обговорював майбутні гастролі та плани заручин із коханою – Джинджер Олден. Вранці 15 серпня 1977 року Елвіс прийняв заспокійливе, бо не міг заснути. А за кілька годин, коли сон так і не прийшов, – другу дозу. Вона й стала останньою. Джинджер знайшла тіло Преслі на підлозі у ванній кімнаті. Вона викликала “швидку”, його намагалися реанімувати, але вже нічого не допомогло. Про смерть “короля” повідомили того ж дня – о 16:00. Причиною назвали серцеву недостатність. Хоча розтин, який провели пізніше, засвідчив, що причиною зупинки серця стала надмірна доза різних наркотиків.

26 червня 1996 року Президент України Леонід Кучма видав указ “Про проведення всеукраїнського референдуму щодо ухвалення нової Конституції України”.

Це рішення було викликане тривалим та безрезультатним “конституційним процесом”. Після конституційної кризи 1995 року між Президентом та Верховною Радою діяв договір, згідно з яким через рік мала бути затверджена нова Конституція. Робоча група напрацювала проєкт, і 12 березня 1996 року він був рекомендований до розгляду ВР. У першому читанні Конституцію ухвалили 4 червня. Але під час підготовки до другого читання внесли 6000 поправок.

26 червня РНБ України та Рада регіонів при Президентові (звісно, ​​з його подання) виступили із засудженням будь-яких зволікань у затвердженні Основного Закону. Потім Кучма видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про ухвалення Конституції. При цьому на референдум він вирішив винести першу версію Конституції у березневій редакції робочої групи. Ця версія документа містила набагато більші повноваження для Президента. Тому Верховна Рада мала різко активізуватися, щоб завадити винесенню саме цього варіанту на народне обговорення. Наступного дня, 27 червня, народні депутати затвердили “Процедуру продовження розгляду проєкту Конституції України у другому читанні”. Наслідком цього стала знаменита “конституційна ніч”. Депутати працювали протягом 24 годин та о 9:18 28 червня ухвалили нову Конституцію (“за” проголосували 315 нардепів). Після цього Кучма скасував свій указ про проведення всеукраїнського референдуму.

Церковне свято 26 червня

26 червня християни вшановують пам’ять мучениці Акилини. Вона постраждала за часів гонінь імператора Діоклетіана. Батьки дівчини були християнами й виховали її відповідно. Коли Акилині було всього 12 років, вони переконувала подруг-язичниць звернутися до Христа. Один зі слуг царського намісника Волусіана доніс про це. Коли дівчину викликали до намісника, вона відверто повідомила, що сповідує християнство та відмовилася зректися. Ані вмовляння, ані катування на неї не подіяли. Її бичували, а потім розпеченими лозинами через вуха просвердлили голову. Акилина впала, мучитель вирішив, що дівчинка померла, й наказав викинути її тіло. Але вночі до Акилини з’явився ангел, торкнувся її та сказав: “Устань і будь здорова. Іди та викрий Волусіана, бо як він сам, так і наміри його нікчемні перед Богом”. Мучениця піднялася неушкодженою, пішла до палацу намісника і постала перед Волусіаном. Він з переляку викликав слуг і звелів стерегти її до ранку. А вранці виніс дівчині смертний вирок як чарівниці. Акилина померла дорогою на страту. Кат побоявся порушити наказ, і вже мертвій мучениці відсік голову.

Народні прикмети

Сонячний день передбачає, що гарна погода встановиться надовго.

Якщо наснилися родичі – такий сон важливий, його варто запам’ятати.

Що не можна робити 26 червня

На можна думати про погане.

Не можна відмовляти в милостині.

Не можна сваритися.