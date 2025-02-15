Сьогодні 15 лютого: яке свято та день в історії

15 лютого в Україні – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та День кіберспорту. У 1574-му Іван Федоров видав найстарішу з українських друкованих книг – “Апостол”. У 1898-му біля берегів Куби вибухнув і затонув американський броненосний крейсер “Мен”, що стало одним із приводів для Іспано-американської війни. У 1920-му під час Першого Зимового походу відбулася битва Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками в Золотоноші. У 1946-му компанія IBM представила ENIAC – перший програмований комп’ютер у світі. У 1989-му офіційно завершили виведення радянських військ з Афганістану.

Свята та пам’ятні дати 15 лютого

15 лютого в Україні – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та День кіберспорту.

У світі – Всесвітній день онкохворої дитини.

Також сьогодні: Всесвітній день зелених стін, Всесвітній день панголіна (відзначають у третю суботу лютого), Всесвітній день бегемота, День комп’ютера (або День ENIAC), Міжнародний день операційної медичної сестри, День поширення інформації про синдром Ангельмана, День святкування самотності, День поінформованості про холостий спосіб життя.

15 лютого в історії

15 лютого 1574 року у Львові Іван Федоров видав найдавнішу українську книгу, що збереглася до наших часів, – “Апостол”. Докладніше.

15 лютого 1898 року біля берегів Куби (на рейді Гавани) вибухнув і затонув перший американський броненосний крейсер Мен. Докладніше.

15 лютого 1919 року парламент (Національна Рада) Західноукраїнської народної республіки ухвалив закон про вживання української мови в державних установах.

15 лютого 1920 року під час Першого Зимового походу відбулася битва Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР із більшовиками у Золотоноші. Докладніше.

15 лютого 1946 року фірма IBM представила свою розробку – перший у світі програмований комп’ютер ENIAC. Презентація відбулася в Пенсільванському університеті, де й знаходилася обчислювальна техніка. Комп’ютер, звичайно, нічим не нагадував зовні сучасний – він займав площу 15 на 9 метрів, складався з 40 панелей, що розташовані у формі U вздовж трьох стін. Конструкція важила близько 30 тонн. У ній було понад 17 тисяч вакуумних ламп, 70 тисяч резисторів, 10 тисяч конденсаторів, 6 тисяч перемикачів та півтори тисячі реле. Усе це працювало безперервно, виробляючи багато тепла, та вимагало власної системи кондиціювання повітря.

На створення машини витратили понад 500 тисяч доларів. Зрозуміло, що такі надзвичайні витрати під час та одразу після Другої світової могли спрямовувати лише на військові цілі. І це дійсно так. ENIAC мав допомогти армії США розраховувати балістичні таблиці. Він не був першою обчислювальною технікою для вирішення таких завдань загалом, але мав суттєву перевагу над попередниками, адже програму ENIAC можна було змінювати за зміни актуальних завдань. Однак, оскільки Друга світова завершилася раніше, ніж комп’ютер був готовий до використання, замість розрахунків для реального поля бою його більше залучили до “холодної війни”. Першим завданням ENIAC стало виконання розрахунків для створення водневої бомби.

“ENIAC був чимось меншим, ніж мрія про універсальний комп’ютер. Розробленому спеціально для обчислення значень для таблиць дальності артилерії, йому бракувало деяких функцій, які зробили б його більш загально корисним… Недолік полягав у тому, що для кожної нової проблеми потрібні були дні, щоб перемонтувати машину. Це було настільки непросто, що лише за певного перебільшення ENIAC можна було назвати програмованим. З усім тим, ENIAC був найпотужнішим обчислювальним пристроєм, створеним на той час”, – зазначає енциклопедія Britannica.

Окрім військових цілей, обчислювальну техніку згодом використовували для розрахунків у галузі прогнозування погоди та космічних досліджень. ENIAC працював до 2 жовтня 1955 року. Після цього окремі панелі передали до музеїв США та Великої Британії.

15 лютого 1989 року офіційно завершено виведення радянських військ з Афганістану, яке тривало з травня 1988-го. Детальніше.

Церковне свято 15 лютого

15 лютого вшановують пам’ять апостола від 70 Онисима. Докладніше.

Народні прикмети

Багато зірок на небі 15 лютого – до пізньої весни.

Якщо в цей день іде сніг, то буде хороший врожай пшениці та ячменю.

Відлига 15 лютого – до ранньої й теплої весни.

Що не можна робити 15 лютого

15 лютого не можна лаятися матом і пити спиртні напої.

Не можна займатися брудною домашньою роботою – прибиранням, пранням, миттям посуду тощо.

Не варто займатися важкою фізичною працею.