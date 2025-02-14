Сьогодні 14 лютого: яке свято та день в історії

14 лютого – День святого Валентина (День закоханих) та Міжнародний день дарування книг. Цього дня у 2005 році заснували найпопулярніший відеохостинг світу – Ютуб. У 1990-му “Вояджер-1” зробив фотографію Землі з рекордної відстані. У 1931-му вийшов перший звуковий фільм про Дракулу. У 1919-му почалася Польсько-радянська війна. У 1897-му помер український письменник Пантелеймон Куліш. У 1779-му аборигени Гавайських островів убили мореплавця Джеймса Кука.

Свята та пам’ятні дати 14 лютого

14 лютого у світі – День святого Валентина (День закоханих) та Міжнародний день дарування книг.

Також сьогодні: Всесвітній день розповсюдження інформації про вроджені вади серця, День колеса огляду, Міжнародний день зцілення звуком, Всесвітній день бонобо (карликових шимпанзе), Міжнародний зимовий день “На роботу на велосипеді” (відзначають у другу п’ятницю лютого).

14 лютого в історії

14 лютого 1779 року аборигени Гавайських островів убили відомого англійського мореплавця Джеймса Кука. Докладніше.

14 лютого 1897 року помер український письменник та громадський діяч Пантелеймон Куліш.

14 лютого 1919 року розпочалася Польсько-радянська війна. Докладніше.

14 лютого 1931 року вийшла перша звукова кінострічка про Дракулу. Як не дивно, але реліз фільму жахів спеціально призначили на День закоханих, адже його позиціювали в прокаті як “історію найнеймовірнішого кохання з відомих світу”. Сценарій фільму базувався на п’єсі “Дракула” 1924 року, досить суттєвому переробленні роману Брема Стокера. П’єса мала популярність на Бродвеї, що привернуло до неї увагу кіностудії “Universal Pictures”.

Режисером фільму став Тод Браунінг, а головну роль виконав Бела Лугоші – голлівудський актор угорського походження. Саме він грав вампіра в популярній на той час бродвейській постановці.

При цьому ані Браунінга, ані Лугоші на старті не було в проєкті. Перший режисер, якому довірили роботу, Пауль Лені помер через ускладнення після перенесеного зараження крові у 1929 році. Зайняти крісло режисера погодився вже відібраний виконавець головної ролі – зірка німого кіно Лон Чейні (“Привид опери” в екранізації 1925 року). Але Чейні також не дожив до знімання – він помер від раку горла 26 серпня 1930 року. Після цього проєкт мало не закрили.

Зрештою, “Universal” запросила тандем Браунінга та Лугоші, який і створив “канонічний” образ Дракули. Фільм отримав позитивні відгуки критиків і був успішним у прокаті. Тож надалі мав чимало продовжень, повторень і перезнімань. У 2000-му фільм “Дракула” відібрала для збереження в Національному реєстрі фільмів Бібліотека Конгресу США, визнавши фільм “культурно, історично чи естетично значущим”.

14 лютого 1956 року в Москві відкрився XX з’їзд КПРС, у якому Хрущов “серед своїх” розпочав так зване “розвінчання культу особистості” свого попередника Сталіна. Докладніше.

14 лютого 1990 року “Вояджер-1” зробив фотографію Землі з рекордної відстані – 6,4 млрд км. Докладніше.

14 лютого 1992 року встановлено дипломатичні відносини між РФ та Україною. Їх розірвали 24 лютого 2022-го – у день, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення.

14 лютого 2005 року заснували найпопулярніший відеохостинг світу – Ютуб. Докладніше.

Церковне свято

14 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Авксентія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 14 лютого – сонячний день, то літо буде теплим, але весна – з морозами.

Якщо день морозний, то літо буде посушливим і спекотним.

Гарна погода в цей день передбачає швидке невелике похолодання.

Що не можна робити 14 лютого

Не можна відвідувати лікаря.

Не можна стригти нігті та волосся.

Не можна лаятися.