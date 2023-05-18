Сьогодні 18 травня: яке свято та день в історії

18 травня в Україні – День боротьби за права кримськотатарського народу. Рік тому 18 травня на Харківщині звільнили Дементіївку. Цього дня в різні роки створили грамофонну платівку та образ графа Дракули.

Свята та пам’ятні дати 18 травня

18 травня в Україні – День боротьби за права кримськотатарського народу та День пам’яті геноциду кримськотатарського народу.

Також із 2019 року 18 травня відзначають День резервіста України.

У світі – Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день музеїв. Під егідою ООН відбувається Міжнародний день вакцини проти ВІЛ.

18 травня в історії

18 травня 1888 року в США винахідник грамофонної платівки Еміль Берлінер вперше продемонстрував свій винахід. Берлінер першим запропонував використовувати як носій звуку цинковий диск, покритий тонким восковим шаром.

Це дозволило суттєво збільшити гучність звуку, що відтворюється. А крім того – ще й суттєво здешевило процес виробництва звуконосіїв. Адже запропонований Берлінером диск дозволяв знімати з нього металеву копію — матрицю, яку надалі використовували для масового виробництва грамплатівок штампуванням з целулоїду, ебоніту, каучуку тощо. Одна матриця дозволяла надрукувати близько 500 платівок. Берлінгер також розробив і пристрій, який “зчитував” звук із платівок – грамофон. Надалі він заснував першу у світі фабрику грамплатівок. Грамплатівку Берлінера зберігають у Національному музеї США у Вашингтоні.

18 травня 1897 року можна вважати “Днем народження графа Дракули”. Цього дня світ побачив роман Брема Стокера “Дракула”. Письменник створив образ, який став надпопулярним, причому не так у літературі, як у кінематографі, мультиплікації та комп’ютерних іграх.

За найпопулярнішою версією свого безсмертного графа Стокер “списав” з реальної історичної особистості – господаря Валахії Влада III Цепеша. Своє прізвисько “Цепеш” (“Наштрикувач”) Влад отримав за жорстокість розправ з ворогами та власними підданими, яких він саджав на палю. При цьому господар Валахії мав також інше прізвисько, яке успадкував від батька – Drăculea (у перекладі – “син дракона” або “син диявола”). Вважається, що отець Цепеша, теж Влад, входив до елітного лицарського ордену Дракона. Влад III є національним героєм Румунії. Він уславився війнами проти Османської імперії.

Стокер перемістив свого Дракулу в дещо іншу місцевість – Трансільванію – і додав до образу жорстокого правителя містику, використавши румунські легенди про упирів, що звалися стригоями. В оригінальному романі Дракула багато століть живе в Трансільванії. Він – нежить. Але при цьому – дворянин, який володіє аристократичним шармом та поняттями про честь і доблесть.

18 травня 1944 року влада СРСР розпочала операцію з депортації кримських татар. Її прописали в указі № ГОКО-5859, який 11 травня ухвалив Державний Комітет Оборони. Протягом 18-20 травня людей викидали з будинків та насильно вивозили до віддалених регіонів СРСР. Цей процес розпочався вночі 18 травня. О 3 годині співробітники НКВС вдиралися до будинків, виділяли господарям максимум пів години (а іноді кілька хвилин) на збори та заганяли людей у ​​транспорт. Їх звозили на залізничні станції Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя. А звідти ешелонами відправляли до віддалених регіонів СРСР. За радянськими даними, депортували понад 190 тисяч осіб, за переписом Національного руху кримських татар — 423 100. Лише у перші роки виселення, за даними НКВС, загинуло від 27 до 46,2% депортованих.

18 травня 1974 року Індія приєдналася до “Клубу ядерних держав”. Країна провела перше випробування ядерного заряду потужністю 20 кілотон на полігоні Покхаран у штаті Раджастхан. Операція з розробки та випробувань ядерної зброї називалася “Усміхнений Будда”. Бомбу підірвали на глибині 107 метрів у тестовій зоні. Вибух здійснювала індійська армія. При цьому офіційно Міністерство закордонних справ Індії охарактеризувало це випробування як “мирний ядерний вибух”. А наявність у неї ядерної зброї країна визнала лише 1998 року. Індія 1974-го стала шостою ядерною країною світу і першою – з тих, які не є постійними членами Ради Безпеки ООН.

18 травня 1992 року кримські татари України вперше відзначили День національної жалоби на згадку про депортацію з Криму.

18 травня 2004 року під час спуску з гори Макала загинув український альпініст та капітан збірної країни з альпінізму Владислав Терзиул.

Він був першим з альпіністів країн колишнього СРСР, хто підкорив усі 14 восьмитисячників планети. При цьому сходження робив у спортивному стилі, не застосовуючи кисень. Альпініст здійснив понад 50 сходжень найвищої категорії складності (5-й та 6-й). Загинув, спускаючись із гори Макала, заввишки 8485 метрів.

18 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення від російських окупантів села Дементіївка Харківської області.

Церковне свято 18 травня

18 травня християни вшановують пам’ять мучениці Ірини. Вона була дочкою Лікінія – правителя міста Магеддона в Македонії. Жила в другій половині І століття. Двічина з юності повірила в Христа. За переказами, її хрестив апостол Тимофій, учень апостола Павла. Бажаючи присвятити своє життя Богові, свята Ірина відмовилася від заміжжя. Вона почала переконувати батьків прийняти християнство. І батько спочатку сприймав її промови спокійно, проте коли вона відмовилася вклонитися ідолам, обурився та кинув дочку під ноги диким коням. Проте коні не торкнулися її, а кинулися на самого Лікінія та задавили його до смерті. Але по молитві Ірини Лікіній повернувся до життя, після чого повірив у Христа. Дізнавшись про диво, у християнство перейшла вся родина правителя, а з ними ще 3000 осіб. Ірина ж продовжувала проповідувати християнство жителям Македонії. Вона звернула до віри в Христа понад 10 000 язичників. Передбачивши свою скору смерть, свята Ірина сама пішла в гірську печеру поблизу Ефеса та попросила завалити за собою вхід камінням. А коли через чотири дні її знайомі повернулися до печери, то, відкривши її, не знайшли у ній тіла святої Ірини та вирішили, що її Бог забрав на небо.

Народні прикмети

Якщо птахів не чути – погода скоро зіпсується.

Якщо в небі в цей день блискавки – буде хороший врожай капусти.

Негода 18 травня – до хорошого врожаю хліба.

Що не можна робити 18 травня

Не можна скаржитися на життя, проблеми й долю.

Не можна пліткувати.

Не можна залишати брудний посуд, особливо на ніч.