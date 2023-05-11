Сьогодні 11 травня: яке свято та день в історії

11 травня рік тому Сили оборони звільнили селище Питомник на Харківщині, а в Харкові почали перейменовувати топоніми, пов’язані з РФ. У цей день у 1720-му народився барон Мюнхгаузен, а в 1811 – знамениті сіамські близнюки Чанг і Енг. 1944 року в СРСР ухвалили рішення про депортацію кримських татар, а 1960-го року агенти “Моссада” викрали в Аргентині нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

Свята та пам’ятні дати 11 травня

11 травня державні та професійні свята України не відзначають.

У світі також немає значних міжнародних заходів.

11 травня в історії

11 травня 868 року датований один із двох перших точно датованих друкованих документів – “Діамантова сутра”.

Її виготовив китайський чернець. “Діамантова сутра” є основним буддійським текстом раннього періоду буддизму. Її зміст становить бесіда Будди з відомим ченцем-подвижником Субхуті. У колофоні документа написано: “З благоговінням зроблено для загального безкоштовного розповсюдження Ван Цзе за дорученням його батьків у 15 номері 4 місяці року Сяньтун (тобто 11 травня 868)”. Документ придбав археолог Марк Аурель Стейн у ченця у печерах Могао, де знаходилася величезна бібліотека рукописів.

11 травня 1720 року народився той самий Мюнхгаузен – Ієронім-Карл-Фрідріх фон Мюнхгаузен, реальний німецький барон, який став відомим літературним і кінематографічним персонажем.

Мюнхгаузен певну частину свого життя жив і служив у Московії, а повернувшись до Німеччини, розповідав байки про ті роки – й оповідання ставали все більш фантастичними. Звичайним місцем його оповідань був мисливський павільйон, який Мюнхгаузен облаштував у своєму маєтку та обвішав головами диких звірів. Це приміщення відоме як “павільйон брехні”. Іншим улюбленим місцем був шинок готелю “Король Пруссії” у сусідньому Геттінгені. Розповіді барона, які він, по суті, не намагався видавати за істину, в переказах пішли в народ. Згодом 16 найпопулярніших сюжетів опублікував берлінський альманах “Путівник для веселих людей”. А 1785 року вийшла відома книга Распе. Він, по суті, просто літературно обробив та об’єднав уже відомі сюжети. Книга стала настільки популярною у Європі, що в Боденвердер, де жив Мюнхгаузен, почали стікатися туристи, щоб подивитися на барона-брехуна. Іноді герою книги доводилося навіть розставляти довкола свого дому слуг, щоб відганяти публіку. За переказами, навіть перед смертю Мюнхгаузен відпустив характерний для себе жарт. Він відповів на запитання служниці, що доглядала за ним, про те, як він втратив два пальці на нозі: “Їх відкусив на полюванні білий ведмідь”.

11 травня 1811 року в Сіамі (зараз – Таїланд) народилися близнюки Чанг і Енг Банкери, що зрослися. Саме їхня історія дала світові назву “сіамські близнюки”. Головне, що відрізняло Чанга та Енга від багатьох дітей з подібною вродженою вадою – довге та успішне життя.

Їхня слава почалася з роботи в британця Роберта Хантера. Він возив підлітків світом і показував у своїх виставах. А коли контракт завершився, хлопці вирішили подібним чином заробляти самостійно. Згодом, заробивши гроші, вони придбали землю та рабів і створили власну плантацію в Північній Кароліні. Близнюки були успішними і в особистому житті – обоє одружилися (на сестрах Аделаїді та Сарі Йейтс) і мали один 10, а інший 11 дітей. Чоловіки дожили до 62 років, до кінця життя втративши значну кількість майна під час Громадянської війни в ​​США, та повернувшись до виступів у цирку. Померли брати 17 січня 1874 року. Прокинувшись вранці, Енг виявив свого брата Чанга мертвим – у нього стався тромбоз синусів мозку. Енг помер за три години.

11 травня 1944 року Державний Комітет Оборони CPCP прийняв ухвалу № ГОКО-5859 – про виселення кримських татар. У цьому документі, який традиційно підганяв реальність під імперські забаганки, всіх поголовно татар звинуватили в зраді та співпраці з Третім Рейхом під час війни. При цьому депортації підлягали й кримські татари після демобілізації з Червоної армії, і ті, хто евакуювався з Криму до його окупації. Так, серед тих, кого назвали зрадниками та депортували, було (тільки за офіційними даними) 8995 ветеранів війни – 524 офіцери та 1392 сержанти. Багато хто з них мав високі військові нагороди.

Зрозуміло, що реальною причиною депортації була не міфічна “поголовна співпраця” кримських татар із нацистами, а споконвічне російське бажання “зачистити” Крим. Етноцид став черговим кроком у безкінечному процесі російської колонізації Криму. Сама депортація розпочалася 18 травня 1944 року. Кримських татар примусово вивозили до віддалених регіонів СРСР. За радянськими даними, депортували понад 190 тисяч людей, за переписом Національного руху кримських татар — 423 100. Лише у перші роки виселення, за даними НКВС, загинуло від 27 до 46,2% депортованих.

11 травня 1960 року агенти “Моссада” захопили нацистського злочинця Адольфа Ейхмана, який успішно переховувався протягом 15 років після завершення Другої світової. Ейхмана схопили посеред вулиці в Буенос-Айресі (Аргентина) і згодом під дією транквілізатора завантажили в ізраїльський літак, який прилетів до Буенос-Айресу на святкування 150-річчя незалежності Аргентини. Така зухвала операція була потрібна, оскільки офіційним шляхом країни Латинської Америки нацистів не видавали. Викрадення Ейхмана спричинило міжнародний скандал, а наступний публічний суд над ним і ті свідчення, які він давав, – шок.

Адольф Ейхман був далеко не найвищим керівником Третього Рейху – лише обершрумбанфюрером і “штабним щуром”. Однак саме його називають “архітектором Голокосту”. Адже з грудня 1939 року він очолював відділ IV D 4 , а згодом IV B 4 (або “єврейський відділ”) Головного управління імперської безпеки. Він та його підлеглі безпосередньо займалися переслідуванням та депортацією євреїв, а потім – керували так званим “остаточним вирішенням єврейського питання”, тобто масовими вбивствами. Після поразки Німеччини у війні Адольф ховався в країні протягом п’яти років, змінюючи імена, місця проживання та професії. 1950-го зміг виїхати до Аргентини, куди згодом вирушила його дружина з дітьми. В Аргентині нацист працював електриком на заводі легкових машин. Його підвів власний син, який похвалився знайомій дівчині, що він – Ніколас Ейхман, а його батько “має заслуги перед Третім Рейхом”. Батько дівчини Лотар Герман був німецьким євреєм та колишнім в’язнем концтаборів. Він написав листа генеральному прокурору землі Гессен Фріцу Бауеру. А Бауер уже повідомив ізраїльську владу.

Судовий процес над Ейхманом розпочався Ізраїлі 11 квітня 1961 року. Суд визнав його винним у злочинах проти людства, злочинах проти єврейського народу, приналежності до злочинних організацій. 15 грудня 1961 нацисту винесли смертний вирок, а в ніч з 31 травня на 1 червня 1962 Ейхмана повісили у в’язниці міста Рамла.

11 травня 2014 року в Донецькій та Луганській області під керівництвом російських окупантів та місцевих колаборантів відбулися фейкові референдуми за проголошення “незалежності” так званих “ЛНР” та “ДНР”. “Майстер-клас” з проведення подібних референдумів РФ продемонструвала минулого року на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. У Луганській та Донецькій відбувалося подібне ж. Результати були відомі заздалегідь. І якщо у Донецьку хоча б намагалися створити ілюзію “демократичності”, дозволивши 10,19% “проголосувати “проти” фейкової “незалежності”, то в Луганській області “намалювали” 96% “за”.

11 травня 2022 року в Харкові розпочався процес деколонізації міської топоніміки. Міськрада проголосувала за перейменування трьох вулиць та району в Харкові. Цього дня проспект Московський перейменували на Героїв Харкова, Білгородський узвіз – на вул. Героїв рятувальників, Білгородське шосе – на Харківське шосе, а район Московський – на район Салтівський.

Також депутати своїм рішенням розірвали побратимські відносини Харкова з Бєлгородом, Москвою, Нижнім Новгородом, Новосибірськом та Санкт-Петербургом.

11 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення селища Питомник на Харківщині.

Церковне свято 11 травня

11 травня християни вшановують пам’ять апостолів вiд 70-ти Ясона i Сосипатра, Керкири, дiви та iнших, які з ними постраждали. Ясон був першим християнином у своєму місті – Тарса в Малій Азії. Апостол Сосипатр був родом із Ахаї. Обидва вони стали учнями апостола Павла. Обидва стали єпископами: Ясон – у Тарсі, Сосипатр – в Іконії. Із проповідями вирушили на захід і досягли берегів Греції. Там, на острові вони збудували церкву в ім’я першомученика Стефана, й багатьох хрестили. Правитель острова дізнався про це і ув’язнив їх разом з сімома розбійниками. Апостоли навернули їх у християнство. За віру в Христа всі вони померли в муках – у казані з розтопленою смолою, сіркою та воском. Побачивши їхні муки, у вірі в Христа зізнався тюремний сторож. Йому відрубали ліву руку, потім обидві ноги, а потім голову. Апостолів Ясона та Сосипатра побили батогами та знову ув’язнили.

Коли дочка правителя, дівчина Керкира, дізналася про страждання мучеників, то також оголосила себе християнкою. Правитель намагався умовити дочку зректися цього, але вона твердо стояла на своєму. Після низки мук, власний батько наказав повісити дівчину на дерево, задушити димом і розстріляти стрілами. Вбивши дочку, правитель почав страчувати всіх християн на острові. Він відправився переслідувати тих, хто втікав, а правитель, що змінив його, спробував мучити Ясона і Сосипатра. Їх кинули в котел із киплячою смолою, проте апостоли залишилися неушкодженими. Тоді новий правитель зі сльозами вигукнув: “Боже Ясонів і Сосипатрів, помилуй мене!” Апостоли хрестили його та надали йому ім’я Севастіан. Разом із новим віруючим правителем вони збудували на острові кілька церков, дожили до глибокої старості та померли мирно.

Народні прикмети

Яскравий світанок – до теплого літа.

Якщо 11 травня йде дощ – буде потепління.

Якщо сховалися метелики, буде холодно й похмуро.

Що не можна робити 11 травня

Не можна стригти волосся й нігті та проколювати вуха.

Не можна починати ремонт або робити перестановку в будинку.

Цей день не підходить для заручин і одруження.